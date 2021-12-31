شوف عروض بن داود لنهاية العام على جميع مستلزمات المنزل بتخفيضات تصل 50%

عروض بن داود السعودية تقدم أقوى العروض والتخفيضات التنافسية على جميع مستلزمات المنزل، من السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية وحتى سلع البقالة، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية، حيث تمثل مجموعة بن داود السعودية وجهة الكثير من المواطنين السعوديين لقضاء حوائجهم الأسبوعية أو حتى الشهرية، وحيث أن هذه الفترة من كل عام تمثل فرصة عظيمة للتسوق من حيث التخفيضات التنافسية لتصفيات نهاية العام، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أهم عروض نهاية العام من بن داود للمنتجات المختلفة.

عروض بن داود لنهاية العام على السلع الغذائية:

جرين فارمز أرز مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 77.95 ريال.

الشعلان أرز بنجابي بسمتي أبيض وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 67.95 ريال سعودي بدلاً من 81.50 ريال.

المها أرز أبيض بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 65.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 78.95 ريال.

أرز كالروز صنوايت 5 كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال.

عروض منتجات البقالة:

فرشلي كينوا عضوية وزن البرطمان 800 جرام بسعر 47.50 ريال سعودي للعبوة بسعر 57.50 ريال.

عرض فرشلي كاتشب الطماطم الخفيف، وزن العبوة 552 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

فرشلي فشار الميكروويف وزن العبوة 292 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

فرشلي صلصة البيتزا 24 أونص 11.50 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

دستة كوكاكولا لايت بها 12 عبوة سعة العبوة 355 مل بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

المراعي عصير طازج متنوع سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

كرتونة عصير المراعي بها 18 عبوة وزن العبوة الواحدة 150 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال.

عروض بن داود الأسبوعية للأدوات المنزلية:

بي آند دي ترمس متنوع متوفر باللونين الأبيض الفضي والذهبي بسعر 39 ريال سعودي بدلاً 87 ريال.

بي آند دي مج سيراميك متوفر بعدة ألوان وأشكال مختلفة بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.

بي آند دي زبدية تمر بسعر 36 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال.

مقلاة غير قابلة للإلتصاق مقاس 28 سم بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.

عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك:

لحم فخذ خروف بالعظم روماني بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 76.50 ريال.

كتف خروف بالعظم روماني لحم بسعر 57.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 76.50 ريال.

دجاج رضوى طازج بسعر 17.95 ريال سعودي للعبوة وزن 1000 جرام بدلاً من 21.50 ريال.

سمك سي باس ( قاروص) بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال.

كما يمكنكم الإطلاع على كافة العروض الأخرى المتاحة من خلال صفحة العروض الأسبوعية على الموقع الرسمي للشركة كما يمكنكم الشراء أون لاين أو من خلال زيارة أحد الفروع.