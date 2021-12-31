وجبات البيك الجديدة 2022.. تعرف على المنيو والأسعار في السعودية

وجبات البيك الجديدة لعام 2022، يعتبر مطعم البيك من أكثر المطاعم شهرة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيسه في منتصف السبعينات وعرف عنه پازه من أفضل المطاعم التي تقدم باستمرار وجبات سريعة وخفيفة، ومن المعروف أن الوجبات التي تقدم عبارة عن قطع من الدجاج بالإضافة إلى بطاطس، كما تجد أن هناك مأكولات بحرية تتميز بالطعم الشهي والرائع، مما جعل هناك عدد كبير من المواطنين والمقيمين بجدة يتوافدون إلى ذلك المطعم باستمرار، وسوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم المعلومات التي يبحث عنها الجميع بخصوص وجبات البيك الجديدة.

وجبات البيك الجديدة لعام 2022

اختلفت أسعار وجبات البيك الجديدة لعام 2022، حيث تم تطبيق زيادة ضريبية تقدر ب15% على كافة الوجبات البيك، وتتمثل أسعار الوجبات في الآتي:

يوجد وجبة كبيرة تتكون من 18 قطعة من الدجاج بالإضافة إلى 10 قطع من الخبز، ويوجد أيضاً علية من البطاطس، طبق سلطة كول سلو، وزجاجة لتر من بيبسي، وتكلفة هذه الوجبة 50 ريال سعودي.

وجبة ذات الحجم الكبير التي تناسب العائلات تتكون من 15 قطعة من الدجاج، بالإضافة إلى 10قطع من الخبز وطبق سلطة كول سلو، بجانب زجاجة من البيبسي وثلاث أطباق من القومية الصغيرة، وتكلفة هذه الوجبة و60 ريال سعودي.

وجبة آخر 21 قطعة من الدجاج، ثلاثة من الثومية، 12 قطعة من الخبز، لتر بيبسي تكلفة هذه الوجبة 60 ريال سعودي.

وجبة تسمى ريزوتو التي تتكون من عدة قطع من صدور الدجاج المقرمشه وطبق من الأرز بسعر 4.5 ريال سعودي.

وجبة بيك تتكون من طبق من الأرز عليه قطع من الدجاج، كول سلو، بالإضافة إلى 4 قطع من الخبز تكلفة هذه الوجبة 11 ريال سعودي.

وجبة بحرية تتكون من طبق أرز بالدجاج، طبق من الجمبرى، كول سلو تكلفة الوجبة 15 ريال سعودي.

الوجبات الإضافية التي تتوفر في مطعم البيك

يوجد عدة وجبات إضافية بمطعم البيك وهي كالآتي:

خبز.

كاتشب.

سلطة من الكرنب والجزر والصلصة.

ثومية.

بطاطس مقرمشة.

وهكذا يمكنكم معرفة وجبات البيك الجديدة لعام 2022 من خلال القوائم التي قدمناها لكم فيما سبق ويمكن الإستعانة بها فى حال انك تريد التعرف على قائمة البيك الجديدة.