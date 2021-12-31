أسرار التجار ملعقة ذهبية لتخزين الطماطم لمدة سنة بدون تغير في لونها أو طعمها هتفضل فريش

تريد الكثير من سيدات المنزل معرفة كيفية تخزين الطماطم من السنة للسنة، وأن تحتفظ الطماطم بلونها وكأنها فريش، فالطماطم من أكثر الثمار التي تستخدم في الطهي ولا يمكن الاستغناء عنها في العديد من الوصفات والأطعمة، تستخدم في جميع الوجبات الإفطار والغداء والعشاء، إلا أن في بعض المواسم يرتفع سعر الطماطم، فتبحث السيدات عن كيفية تخزينها، فنقدم لكِ في هذا المقال خطوة بخطوة كيفية تخزين ثمار الطماطم فريش لمدة سنة.

تخزين الطماطم من السنة للسنة

تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، فهي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات من أهمها الحديد، كما إنها تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما إنها من الثمار التي تقي من الأمراض وتعالج الأنيميا وتمد الجسم بالدم والطاقة، فنقدم لكِ كيفية تخزين الطماطم في المنزل لمدة طويلة.

كيفية تخزين الطماطم في الفريزر

في البداية اختاري الطماطم السليمة الخالية من أي عيوب وأن تكون خالية من أي بؤرة متعفنة.

كما أنه من النصائح الموجهة هي أن تختاري الطماطم التي تكون قشرتها الخارجية سليمة وتكون ذات اللون الأحمر الغامق وخالية من اللون الأخضر أو الأصفر.

فيما بعد لا تقوم بإزالة الجزء الأخضر الملتصق بالطماطم.

قومي بإحضار أكياس بلاستيك وقومي بوضع الطماطم في إناء عميق ثم أرفعيه على النار لمدة 15 دقيقة.

اتركي الطماطم حتى تبرد ثم قومي بوضعها في الأكياس البلاستيك وقسميها على كميات كما ترغبين لتتمكني من إخراج الكمية التي تريدها عند الاستخدام وضعيها في الفريزر.

يمكنكِ الاحتفاظ بالطماطم في أكياس بلاستيك في الفريزر دون الحاجة إلى رفعها على النار.

يمكنكِ بهذه الطريقة الاحتفاظ بثمار الطماطم لمدة عام كامل فريش.