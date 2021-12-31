طريقة سريعة و سحرية لتنظيف الحلل والأواني والطاسات المحروقة بمكونات منزلية موجوده بكل بيت

تعاني الكثير من سيدات المنزل من الأواني والأوعية المحروقة، فيبحثون عن طرق تنظيفها بمكونات تكون متوفرة في المنزل، حيث تتعرض الأواني والطاسات والحلل أثناء الطهي إلى تراكم الدهون فيصبح شكلها من الخارج كأنه محروق، وتفضل النساء استخدام المنظفات الطبيعية في التنظيف، فإن الكثير من المنظفات التي يتم شرائها من الخارج لا تؤثر ولا تزيل البقع الصعبة ولا الدهون، فنقدم لكِ سيدتي طريقة سحرية لتنظيف الحلل.

طريقة تنظيف الحلل

لن تحتاجي لشراء المنظفات من الخارج، فقط اصنعي بمكونات طبيعية منظف طبيعي يقضي على أصعب البقع المترسبة في الأواني والحلل والطاسات، ويفتت الدهون المتراكمة عليها، ويزيل أثر الحروق طريقة سحرية لن تستغني عن استخدامه مرة أخرى.

ملح الليمون والكركدية

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السحرية التي لا يعلمها الكثير، ومكوناتها متوفرة لديكِ، وهي:

مكونات سائل التنظيف



2 ملعقة صغيرة كركدية مجفف.

2 ملعقة صغيرة ملح ليمون.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 كوب ماء.

تحضير سائل التنظيف



احضري إناء وارفعيه على النار، وضيفي إليه كلًا من ملح الليمون وعصير الليمون والكركدية والماء وقلبي المكونات جيدًا حتى تغلي.

احضري بعد ذلك الطاسة أو الحلة أو الإناء المحروق، وضيفي المنظف بداخله، ثم ارفعيه على النار.

اتركي الوعاء المحروق لمدة 15 دقيقة.

اطفئي النار وقومي بغسل الوعاء بالماء والصابون وستلاحظين أن المنظف تخلص من الحروق.

إذا كان ما زال هناك أي حروق كرري وضع المنظف مرة أخرى.

استخدمي هذا المنظف الفعال والسحري في التخلص وتنظيف الحلل والطاسات المحروقة.

وصفة الخل

استخدمي 1 كوب من الخل مع 1 كوب من البيكربونات مع 3 كوب من الماء الساخن.

ضعيهم في وعاء عميق ثم قومي بنقع الحلة المحروقة أو الطاسة لمدة ساعة أو أكثر.

قومي بغسلها بالماء الساخن والصابون وستحصلين على نتيجة مبهرة.

تعاني الكثير من النساء في المنازل من مشكلة حرق الأواني والمقالي لذلك يحاولن استخدام المكونات التي يمكن شراؤها في المنزل لتنظيفها لأن الأواني والمقالي تتعرض لتراكم الدهون أثناء عملية الطهي لذلك المظهر من الخارج اصبح محترقا تفضل النساء استخدام المنظفات الطبيعية عند التنظيف تشتري العديد من المنظفات من الخارج ولن تؤثر او تزيل البقع والدهون المستعصية لذلك نوفر لك سيدتي طريقة سحرية للتنظيف أواني الزهور.