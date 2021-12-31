نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لابتوب جرير يناير 2022.. تخفيضات وخصومات رهيبة على أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية في المقال التالي
عروض لابتوب جرير يناير 2022، عروض جرير لبداية عام 2022 موضوع مهم جدًا للعديد من الأشخاص، وذلك لأن مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير تقوم بعمل مجموعة تخفيضات ممتازة جدًا تصل إلى 50% من السعر الأصلي للمنتج، كما أن هذه الخصومات تكون على منتجات قيمة جدًا مثل الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وإذا كنت ممن يهتم لهذا الأمر فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته وستجد فيه بعض عروض جرير لأخر أيام هذه السنة.
عروض وتخفيضات جرير في آخر أيام 2021 على أحدث الجوالات أيفون 13 وسامسونج
مكتبة جرير اون لاين
مجموعة شركات مكتبات جرير أو ما يطلق عليها مكتبات جرير وذلك لاحتوائها على كل المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب، وكانت في بداية تأسيسها عبارة عن مكتبة صغير لبيع الأدوات المدرسية ولكن هي الآن من أكبر الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم مجموعة متميزة من الأدوات المدرسية والإلكترونيات والأجهزة الكهربية.
عروض لاب توب جرير لنهاية السنة حتى 7 يناير 2022
تقدم مكتبات جرير بعض العروض على الأجهزة الموجودة بها في نهاية هذا العام وستظل العروض سارية حتى اول أسبوع من بداية العام التالي 2022، وإليكم بعض العروض التي سأل عنها الكثيرين:
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير يوجد داخل عروض جرير لاب توب إتش بي حجمه 15.6 بوصة وسعته 4جيجابايت بسعر ممتاز فقط 2149 داخل العرض.
- بطاقة خصم جرير لابتوب مايكروسوفت سيرفس سعتها التخزينية 128 جيجابايت بسعر 2799 ريال سعودي.
- لابتوب جرير ,لاب توب هواوي سعته التخزينية 512 بسعر مميز جدًا فقط 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي ولاب توب هواوي سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2999 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو وايباد ابل برو 11 سعته التخزينية 512 بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير مات باد هواوي تي إس 10 سعته التخزينية 32 جيجا بايت بسعر مميز فقط 699 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير طابعة من أيكو بانك إل 1049 سعره 629 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير ساعة هواوي ووتش فيت بسعر 399 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير شاشة عرض كمبيوتر نوعه هواوي بسعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم شاشة عرض نوعها سامسونج سمارت إم 7 حجمها 32 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة كمبيوتر هواوي دقتها 1080 إل سي بسعر 749 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة عرض هواوي بسعر 3499 ريال سعودي.
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