نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في آخر يوم من 2021.. تخفيضات مميزة جدا وهدايا رائعة في المقال التالي
عروض العثيم في آخر يوم من 2021، أسواق عبدالله العثيم أحد أهم الأسواق التجارية الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم مجموعة من المنتجات المتميزة جدًا ويوجد بها جميع المنتجات التي تحتاج إليها وكل فترة تقوم هذه الشركة بعمل مجموعة من الخصومات على بعض منتجاتها و تظل العروض سارية في جميع الفروع حتى نفاذ الكمية، وبمناسبة حلول العام الجديد تقوم مجموعة أسواق العثيم بتقديم مجموعة من التخفيضات على بعض منتجاتها وهذا ما سوف أتحدث عنه فيما يأتي بشيء من التفصيل.
عروض العثيم لآخر أيام 2021 وتخفيضات بالجملة بالإضافة إلى مفاجآت الهدايا مع التوفير
عروض العثيم الاسبوعية
يوجد العديد من الأسواق التجارية داخل المملكة العربية السعودية ولكن أهم وأفضل هذه الأسواق هي أسواق عبد الله العثيم التجارية التي تقع في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وصاحب هذه الأسواق هو عبدالله العثيم وكان في بدايته عبارة عن فرع واحد صغير ولكن توسع فيما بعد وأصبح الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة.
العثيم العروض الترويجية
خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر وبداية سنة جديدة قامت مجموعة أسواق العثيم بعمل العديد من العروض على بعض المنتجات الموجودة فيها، وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد داخل العرض سن كندوز بلدي صافي بسعر 134.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم جبن رومي معتق 99.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة جودة هولندي بسعر 129.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين يوجد داخل العرض زيتون دولسي بسعر 16.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم الدقهلية دجاج مجمد بسعر 45.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم داخل عروض العثيم اليوم يوجد صدور بط بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم يوجد أصابع كابوريا وزن 200 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب يوجد أكياس جمبري مقشر ممتاز وزن 400 جرام بسعر 37.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم علبة حليب المراعي كامل الدسم سعر اللتر 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده حليب نيدو وزن العبوة، 1500 جرام+450 جرام بسعر 154.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم لبن هالي كامل الدسم وزن العبوة لتر بسعر 13.95 ريال سعودي للعبوة.
- عروض العثيم الاسبوعيه أرز مصري المطبخ وزن 5 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.
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