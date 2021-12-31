نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض حرق أسعار على الجوال والشاشات بمهرجان رأس السنة حتى 15 يناير مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض حرق أسعار على الجوال والشاشات مهرجان رأس السنة حتى 15 يناير مكتبة جرير، نتناول اليوم عروض مذهلة ضمن مهرجان رأس السنة ونبدأ تقريرنا اليوم بجوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجابايت 12 جيجا رام، تقنية الجيل الخامس 5G باللون الأبيض والبرونزي، بسعر3299 ريال بدلا من 3999 ريال خصم %18، يمكنك دفع قسط شهري 153 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش.كما يتوفر جوال شاومي 11T برو سعة 256 جيجا بايت 12 جيجا رام، مع تقنية الجبل الخامس 5G باللون الأزرق السماوي، بسعر 2199 ريال بدلا من 2699 ريال توفير 500 ريال خصم 19%.

عروض حرق أسعار على الجوال والشاشات

العرض الأول على جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 سعة 256 جيجا بايت 8 جيجا رام يدعم 5G، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود، البرونزي و الأخضر، ويبلغ سعره ضمن عروض راس السنة 2599 ريال بدلا من 3099 ريال مع خصم 16%، ويمكنك دفع قسط شهري 121 ريال لمدة 36 شهر، يتوفر لابت توب ديل XPS 13 9300 حجم 13.3 بوصة الجيل العاشر، انتلكور،انتل ايريس بلس جرافيكس، تيرابايت اس اس دي 2، ضمن عروض مكتبة جرير على الشاشات والجوالات بسعر 7699 ريال بدلا من 8699 ريال توفير 1000 ريال خصم 11%، يمكنك دفع قسط شهري 357 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش.

يتوفر هواوي ميت بوك D15 حجم 15.6 بوصة الجيل العاشر انتل يو اتش دي جرافيكس، 256 جيجا بايت اس اس دي، ضمن عروض راس السنة بسعر 1999 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 23%، ويمكنك دفع قسط شهري 93 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش، ضمن تخفيضات بنصف الثمن تتوفر شاشة تليفزيون هاير 58 بوصة دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون ذكي باللون الأسود، ضمن عروض مكتبة جرير على الشاشات والجوالات بسعر 1999 ريال بدلا من 4349 ريال توفير 2350 ريال خصم 54%، ويمكنك دفع قسط شهري 93 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش.

تخفيضات رأس السنة مكتبة جرير

يتوفر جوال سامسونج 70 بوصة دقة 4K الترا اتش دي LED تليفزيون ذكي، ضمن عروض راس السنة بسعر 4499 ريال بدلا من 6999 ريال خصم 36% توفير 2500 ريال، تتوفر شاشة تليفزيون هاير 65 بوصة دقة 4K الترا اتش دي،دي ال اي دي، تلفزيون أندرويد،أسود فحمي، بسعر 2399 ريال بدلا من 4799 ريال خصم 50% توفير 2400 ريال، ويمكنك دفع قسط شهري 112 ريال لمدة 3 سنوات بدلا من الكاش ضمن عروض مكتبة جرير على الشاشات والجوالات.