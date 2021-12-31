شوف أجدد عروض السدحان السعودية بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٢

عروض السدحان السعودية تقدم أقوى وأفضل العروض الأسبوعية على العديد من المنتجات وجميع احتياجات المنزل العصري، من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعديد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وذلك من خلال فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، بحيث تمثل تخفيضات هذا الأسبوع فرصة عظيمة للتسوق بمناسبة تصفيات نهاية السنة، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض هذا الأسبوع من مجموعة أسواق السدحان ماركت.

عروض السدحان الأسبوعية على السلع الغذائية المتنوعة:

أبو كاس أرز مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 82.95 ريال.

الأسرة سكر ناعم وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 34.95 ريال.

لحم حاشي بلدي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 43.95 ريال.

برتقال ابو صرة مصري بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

نستله كيت كات عبوة 5+1مجانا أو عبوة 10+2 مجانا بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.

عرض الصافي حليب الشوكولاتة كرتونة بها 18 عبوة وزن العبوة الواحدة 200 مل بسعر 18.95 ريال سعودي للكرتونة بدلاً من 29.95 ريال.

عروض السدحان على الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء:

كيس بطاطس محلي بسعر 4.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 7.95 ريال.

كيلو موز بسعر 4.50 ريال سعودي بدلاً من 5.95 ريال.

كمثرى كوشبا بسعر 9.50 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 11.95 ريال.

سمك هامور بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 45.95 ريال.

عروض كتف خروف استرالي بسعر 40.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 43.95 ريال.

عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية:

كليك أون خلاط 8*1 كيتشن ماشين متعدد الاستخدامات والقطع بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال.

غلاية كهربائية امبكس لصنع أفضل المشروبات الساخنة فقط بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

دفاية كليك أون، قوة 800 واط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

كيون دفاية كهربائية، قوة 2000 واط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

ناتشورال لايف بطانية بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

شواية مع فحم أورنيكس، سعة 1200 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال، شواية سعة 600 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

كل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال صفحة العروض الخاصة بالموقع الرسمي للشركة.