شوف أرخص أسعار جوالات سامسونج وهواوي في عروض رأس السنة على الهواتف الذكية

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عمر شويل - جدة أرخص أسعار جوالات سامسونج وهواوي في عروض رأس السنة على الهواتف الذكية، بمناسبة نهاية عام 2021 وبداية السنة الجديدة شهدت أسعار الهواتف الجوالة بالسعودية تخفيضات كبيرة تجاوزت خصومات شهر ديسمبر الماضي، وذلك في عروض جديدة تستمر حتى منتصف يناير من العام الجديد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سوف ندلكم على أرخص أسعار جوالات سامسونج وهواوي الآن بالمتاجر الإلكترونية المختلفة، حيث يمكنك مقارنة الأسعار بسهولة والحصول على أفضل سعر ممكن ثم تختار ما بين أفضل عروض الجوال بالسعودية.

تخفيضات الجوال عروض رأس السنة

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A71 لدى أمازون بسعر 1673 ريال وهو السعر الأرخص بين المتاجر، حيث بلغ سعر الهاتف في عروض مشترياتي 1751 ريال بينما بلغ سعره في متجر هناك 1749 ريال. ويتوفر سامسونج جالاكسي A12 بنفس السعر 599 ريال في كل من عروض مكتبة جرير، أمازون السعودية، فيرجن ميجا ستور بالاضافة إلى نون. أما جالاكسي A51 فقد بلغ سعره الآن ضمن عروض رأس السنة 985 ريال بتخفيضات أسواق العثيم، كما يتوفر الجوال في مشترياتي بسعر 1204 ريال وفي أمازون السعودية بسعر 1570 ريال.

أما سلسلة اس بلاس من سامسونج جالاكسي فقد شهدت تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار، فقد بلغ سعر جالاكسي S10 بلس 2299 ريال في متجر أمازون السعودية وهو السعر الأرخص، ووصل سعره إلى 2893 في متجر هناك، وفي مشترياتي تجاوز سعره الثلاثة آلاف بقليل. أما نسخة S20 بلس فقد بلغ سعرها 3430 ريال في أمازون بينما لم يعد متوفراً في جرير أو اكسترا. وبالنسبة إلى سامسونج جالاكسي S21 بلس فقد بلغ سعره 2999 في أمازون السعودية، بينما وصل السعر في عروض جرير على الجوال إلى 3299 ريال، وتشارك كل من متجري نون واكسترا نفس السعر وهو 3099 في عروض نهاية العام.

أرخص أسعار هواتف هواوي بالسعودية

ونتحول في جولتنا إلى تخفيضات هواتف هواوي وأسعارها الآن في المتاجر الإلكترونية المختلفة، حيث بلغ سعر هواوي Y6P في أمازون 539 ريال، بينما وصل سعره إلى 569 ريال ضمن تخفيضات الجوال في مكتبة جرير، كما تقاسم نون وشركة هواوي السعر نفسه وهو 599 ريال. أما هواوي nova 7i فقد توفر في أمازون بسعر 999 ريال ويزداد السعر حوالي مائة ريال عند الطلب من شركة هواوي. بينما وصل أرخص سعر لهاتف هواوي ميت 40 برو إلى 2900 في أمازون السعودية.