شوف اقوي عروض العثيم الأسبوعية خصومات رأس السنة تصل ل 60% مهرجان تحطيم الأسعار

عروض العثيم اليوم، تتضمن شركة العثيم على حوالي مائة ثلاثة وثمانون فرع تقريبًا متواجدين في كل أنحاء العالم من ضمنها هايبر ماركت وركن سوبر ماركت، مع نحو واحد وثلاثون فرع يتم تواجدهم في جمهورية مصر العربية، حيث أن شركة العثيم تتميز بزيارة العملاء لها كل عام، كما أن الشركة قد قامت باستقبال نحو أربعون مليون زبون أثناء سنة 2013، كما قد تم وصول مقدار مبيعات شركة العثيم للمبيعات نحو خمسة مليار ريال.

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم شركة مساهمة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن هايبر عبد الله العثيم يعتبر من ثاني السلاسل التي تكون قوية وكبيرة متواجدة في الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده بالترتيب الذي يتبع إلى مجموعات صافولا، كما أن سوق العثيم قد صنفته مجلة تسمى فوربس متواجدة بأمريكا سنة 2016 على أن الهايبر يكون بالترتيب رقم مائة وتسعة من القوائم القوية من ضمن مائتي شركة تتواجد بالعالم العربي.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من المانجو الكيني يكون 7.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اثنان كيلو جرام من الطماطم المحمي سعرها يكون 5.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم اثنان ربطة من الليمون الشبك يكون بسعر 2.45 ريال سعودي.

الكيلو جرام من التفاح الأصفر يكون بسعر 6.50 ريال سعودي.

اثنان كيلو جرام من الملفوف الأحمر يكون بسعر 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من اللحم العجل البلدي بغير عظام يكون 42.95 ريال سعودي..

عروض العثيم الأسبوعية