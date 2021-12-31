شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60 % بمناسبة العام الجديد

عروض بنده الأسبوعية، سوق بنده يكون سوق مشهور وكبير متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بتقديم عدة خدمات يتطلبها كافة العملاء الذين يتواجدون بالمملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أن العدد الخاص بالزبائن في السوق قد تم وصولهم إلى نحو مائة وست مليون عميل، وأيضًا يعد سوق بنده من إحدى القطاعات الهامة والضرورية المتخصصة في قطاع التجزئة، حيث أن السوق قد يكون لديه سجل كبير وعريق يرجع إلى عام 1978.

عروض بنده الأسبوعية

يقوم سوق بنده ببيع كل المستحضرات والمستلزمات التي تخص الغذاء، كما يتوافر ويتواجد في هايبر بنده الكثير من المستحضرات والمنتجات الثانية التي يستطيع السوق توفيرها إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعمل على إعطاء هذه المستلزمات بالأسعار التي تتناسب كافة الأشخاص والمواطنين في السعودية، كما أن الهايبر يكون من الأسواق التي نالت عدة جوائز منها، جائزة أفضل وأحسن علامة من العلامات التجارية المتواجدة في آسيا سنة 2011.

عروض بنده السعودية

كرات الحبوب بطعم الشوكولاتة من النوع نسكويك للعبوة الاقتصادية مقدار 625 جرام يكون بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي. كورن فليكس من النوع كونتري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي. 200 جرام من الشوكولاتة نوعها كادبوري تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي. 16 * 41 جرام من البسكويت نوعه ريتز يكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

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