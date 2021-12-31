شوف تحطيمات أسعار لمدة يومان في عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المملكة

بمناسبة نهاية العام تتوفر خصومات خاصة جداً، والتي تستمر لبداية العام الجديد 2022 حتى نفاذ الكميات، حيث تقدم خصومات استثنائية ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market على جميع المنتجات من: أدوات وأجهزة بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جميع أنواع المنتجات الغذائية، سوف تتعرفون على كل هذه العروض بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu

تتوفر بكافة فروع لولو هايبر ماركت كثير من الخصومات الخاصة على أسعار المنتجات الغذائية بأنواعها، والتي يحتاج إليها كل منزل، ومنها: خصم خاص على سعر مافن اللوز مميز المذاق، وخصم آخر منهم على سعر السمك المجفف الحار بالكيلو، وخصم آخر منهم على سعر برياني الدجاج من حيدر ايبادي، وعرض آخر منهم على سعر بريازو رول الدجاج، وعرض آخر منهم على سعر اللحم البقري الكولومبي مكعبات للطبخ.

خصومات لولو هايبر ماركت لفترة محدودة Lulu

عروض أخرى مميزة من هايبر لولو Hyper Lulu على كافة أنواع المنتجات الغذائية، ومنها: خصم مميز على سعر البطاطس النصف مطهية من لامب ويستون، وعرض آخر منهم على سعر صدور الدجاج من ساديا Sadia بحجم ٩٠٠ جم، وعرض آخر منهم على سعر الزيتون الأخضر الأسباني الشرائح للكيلو، وعرض آخر منهم على سعر صدور الدجاج الرومي المدخن من ماركة النعمة، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة الإنجليزية الخفيفة البيضاء، وعرض آخر منهم على سعر تمور المجدول الجامبو، وعرض آخر منهم على سعر اللوز الذهبي الأمريكي.

تخفيضات لولو ماركت بالسعودية حتى نفاذ الكميات

عروض مميزة على أسعار الأكلات الأخرى، ومنها: خصم مميز آخر على سعر الحلاوة السادة من لولو، وعرض آخر منهم على سعر عسل الشفاء بحجم الكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر طحين فوم متعدد الاستخدامات، وعرض آخر منهم على سعر شعرية ماجي Magi، وخصم آخر منهم على سعر نسكافيه 3*1 القهوة الكلاسيكية، وخصم آخر منهم على سعر حزمة الشكولاتات من Toblerone، كما بالفروع تنزيل آخر على سعر أوراق الشاي الأسود.