شوف عروض ساكو أقوى عروض وخصومات نهاية العام على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات مذهلة لا تفوتها Saco

عروض ساكو تقدم أقوى العروض والخصومات بمناسبة نهاية العام على مختلف الأجهزة بأسعار نارية. تحتفل كبرى فروع ساكو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالعام الجديد كل عام وأنتم بخير سنة سعيدة على الجميع فقد انقضى عام كامل وباقي ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد محمل بالخير للجميع، وندعو الله جميعاً بحلول هذا العام أن ينقضي وينتهي فيروس كورونا نهائيا، ويعم الخير والبركة على الجميع. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة مميزة من عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والشوايات بأسعار خيالية بمناسبة نهاية العام وحلول عام جديد.

أقوى عروض ساكو الأوفر نهاية العام على الأجهزة الكهربائية بخصومات جبارة

خصم 891 ريال على قلاية هوائية من فيليبس، تتميز القلاية بالتحكم الرقمي، بسعة 1400 جم، وتعمل بقوة 2200 واط، تتوفر باللون الأسود. بسعر 729 ريال بدلاً من 1620 ريال سعودي.

خصم 150.75 ريال على فرن كهربائي، يتميز بوجود باب زجاجي مزدوج، بسعة 45 لتر، ويعمل بقوة 1800 واط. بسعر 479 ريال بدلاً من 629.75 ريال سعودي.

كما يتوفر منه الحجم الأكبر بسعة 70 لتر، بسعر 629 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي، ووفر 170 ريال.

كما يتوفر منه الحجم الأكبر بسعة 70 لتر، بسعر 629 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي، ووفر 170 ريال. خصم 380 ريال على عصارة تنقية العصير البطئ صناعة كورية ، يعمل بقوة 240 واط. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1979 ريال سعودي، كما يمكنك تقسيط المنتج على 6 أقساط بقسط قدره 267 ريال.

تخفيضات ساكو نهاية العام القوية على الأجهزة المنزلية

خصم 50.75 ريال على طقم أواني للطهي، يتكون من 9 قطع، بسعر 559 ريال بدلاً من 609 ريال سعودي.

وفر 86.75 ريال على طقم أواني طهي فولاذ ضد الصدأ، الطقم يتكون من 24 قطعة. بسعر 399 ريال بدلاً من 485.75 ريال سعودي.

احصل على شواية مربعة بمقاس 30 سم، المنتج صناعة أمريكية، فقط بسعر 109 ريال سعودي.

Saco Offers المذهلة نهاية العام على الشوايات

شواية غاز مزودة بثلاث شعلة، وشعلة جانبية، تعمل بقوة 10.9 كيلو واط، بسعر 1399 ريال، ويمكنك تقسيطها لمدة 6 أقساط بقسط شهري قدره 134 ريال.

حصري ولأول مرة شواية أوتوماتيك في عالم ساكو، بسعر 349 ريال بدلاً من 499.75 ريال سعودي، ووفر 100.75 ريال.

عروض ساكو الجديدة على صانعات القهوة والغلايات

خصم 200 ريال على صانعة القهوة من هوميكس، كما أنها متوافقة مع جميع أنواع الكبسولات المعروفة، وتعمل بقوة 1100 واط. بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من فيليبس، تعمل بقوة 2000 واط، بسعة 1.7 لتر. بسعر 129 ريال بدلاً من 197 ريال سعودي، ووفر 68 ريال.

عروض نهاية العم من ساكو على دفايات الحطب للشعور بالدفء في فصل الشتاء