شوف عروض العثيم مول الأسبوعية في بداية العام الجديد تخفيضات مذهلة

تخفيضات مذهلة من عروض العثيم مول بمناسبة بداية العام الجديد تتنوع الأصناف الموجودة في بروشور العروض. حيث يضم البروشور مئات السلع المتنوعة ما بين السلع الغذائية وغيرها من المنظفات والملابس والأجهزة الكهربية. ومع تقدم الزمن يتزايد الطلب على المنتجات المعروضة داخل العثيم مول بسبب ما يقدمه من خصومات كبيرة. وبمرور الوقت يتزايد عدد فروع الشركة في مناطق المملكة المختلفة للوفاء بكافة إحتياجات العملاء. وتحمل عروض هذا الأسبوع شعار مقاضيك الشهرية معنا أوفر.

عروض العثيم مول

زيت شايني جولد دوار الشمس سعة 1.8 لتر سعر الحبة 15.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال.

احصل على عبوة من زيت زيتون هالي 500 مل بسعر 11.95 ريال للحبة بدلاً من 16.25 ريال.

اشتري عبوة زيت زيتون شايني جولد منقى سعة 1.5 لتر مقابل 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال ووفري مبلغ عشرة ريالات.

عرض على زيت لايت لايف نخيل سعة العبوة لتر ونصف اللتر بسعر 11.50 ريال للحبة بدلاً من 13.95 ريال.

صابون كلينا بودرة نسيم الجبل وزن 3 كيلو جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال بخصم قدره 8 ريالات.

مناديل مطبخ ركس رول بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.5 ريال للربطة.

العثيم مول

رول مطبخ كبير ماكسي رول طول 300 متر بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.25 ريال للحبة.

اشتري سوبر جل ركس وزن 2 كيلو جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 16.75 ريال.

صابون بيوريلا الأصلي عبوة 500 ملي بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.50 ريال.

أسواق العثيم