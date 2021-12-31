شوف عروض بن داود إلكترونيات وهواتف ذكية بأقل الأسعار bin dawood

عروض بن داود إلكترونيات, هواتف ذكية وأدوات منزلية بأسعار تنافسية يقدمها أسواق بن داود لكافة المتسوقين في مختلف الفروع. وقد تعددت فروع مجموعة بن داود وفي طريقها للزيادة نظراً لما تقدمه من خصومات وتخفيضات مستمرة لعملائها. تتنوع الأجهزة المعروضة ما بين شاشات التلفزيون الذكي, الجوالات, الساعات الذكية وأجهزة اللاب توب وغيرها, كما توجد تخفيضات خاصة على الأجهزة الكهربية من شوايات, قلايات هوائية, كاويات بخار وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

عروض بن داود إلكترونيات

احصل على شاشة دورا ال أي دي سمارت 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال ووفر مبلغ أربعمائة ريال سعودي.

اشتري شاشة توشيبا ال أي دي سمارت 55 بوصة مقابل 2199 ريال بدلاً من 2699 ريال, واحصل على توفير بقيمة خمسمائة ريال.

يعرض بن داود تابلت أي لايف تاب بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال يوفر المشتري 130 ريال سعودي. يتميز الجهاز بدعم شبكات الجيل الرابع 4 جي، شاشة 7 بوصة ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، رام 1 جيجا بايت وكارت ذاكرة 16 جيجا بايت.

عرض مميز من المجموعة على هاتف سامسونج جالكسي ايه 226 يحتوي على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا سيلفي بالأمام. يحتوي على مكان لشريحتي اتصال ويدعم شبكات الجيل الخامس. احصل عليه مقابل 775 ريال سعودي.

لمحبي الساعات الذكية يمكنك الحصول على ساعة هواوي واتش فيت مقابل 449 ريال بدلاً من 499 ريال وتوفير خمسين ريال. يتوفر هذا العرض بجميع فروع المجموعة ما عدا فرع روتانا المدينة.

لاب توب ديل كور أي 3 ويحتوي على ذاكرة سعة 4 جيجا بايت رام ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10. متوفر مقابل 1999 ريال سعودي فقط.

ماي كاندي كيبل 3 في 1 متوفر فقط بفروع الهايبر مقابل 59 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 32 يدعم الجيل الخامس ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، رام 6 جيجا بايت. سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت. احصل عليه مقابل 1049 ريال فقط.

بن داود

يقدم بن داود عروض متميزة على الأجهزة المنزلية وأجهزة العناية الشخصية بأسعار تنافسية بمناسبة العام الجديد.

اشتري ريمنغتون ماكينة حلاقة الشعر مع مستلزماتها بسعر 119 ريال فقط.

مقابل 99 ريال بدلاً من 174 ريال سعودي يمكنكم الحصول على براون مجفف الشعر بقوة 2000 واط.