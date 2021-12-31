عبارات تهنئة العام الميلادي الجديد 2022 برقيات تهاني السنة الجديدة على الواتس أب

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2022 حيث ينتظر الجميع في العام الساعة الثانية عشر منتصف الليلة لبدء العام الجديد، حيث يتبادل الأهل والاحباب والأصدقاء الرسائل المكتوبة للتهنئة عن العام الجديد 2022، فالجميع يتمنى أن يكون العام الجديد عام سعيد خالي من الأمراض والأوبئة، كما يتمنى الجميع تحقيق الأحلام التي لم يمكن تحقيقها في العام الماضي، ونقدم لكم الآن باقة رائعة من عبارات تهنئة العام الميلادي الجديد 2022 فتابعونا.

عبارات تهنئة العام الميلادي الجديد 2022

تبدأ السنة الميلادية الجديدة 2022 يوم السبت المقبل، ويتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الآن رسائل تهنئة بالعام الجديد المكتوبة والمصورة، والتي تحمل الكلمات القيمة والرائعة والأمنيات المختلفة، حيث أصبحت طريقة التهاني بالمناسبات المختلفة في الوقت الحالي تعتمد على تبادل الرسائل عبر الواتس والفيس بوك وغيرها، لذلك يزداد البحث بشكل كبير عن الرسائل لإرسالها للأهل والاصدقاء لتهاني السنة الجديدة 2022.

برقيات تهاني السنة الجديدة 2022 على الواتس

هناك الكثير من البرقيات والرسائل المكتوبة التي يمكن تبادلها مع الأصدقاء، وهذا للتهنئة في العام الجديد، ومن أبرز تلك البرقيات التالي:

مع آخر لحظات رأس السنة نطفي شموع ونشعل شموه نتمنى لكم سنة حب بلا دموع.

باقة من الورود والعطور وزهور الياسمين أقدمها بس للحلوين وأقولهم كل سنة وأنتم مبسوطين.

ربي عوضنا خيراً في العام الجديد ربي أدخلنا سنة جديدة مليئة بالسعادة وراحة البال والطمأنينة.

عاماً جديد يطل علينا من نافذة الأمل والتفاؤل صباح كل شيء جديد.

عام جديد، عام سعيد، عمر مديد للكل وللجميع وكل عام وأنتم بخير.

تهنئة من القلب لكل من يشاركني أيامي بحلوها ومرها، أدعو الله أن يحفظك لي في كل سنة.

للكلمة جواب والفرحة عنوان ولأيام العيد في قلوبنا مكان وليك تهنئة بالورد والريحان.

الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم أجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل دائماً.

مر عام بكل ما جاء به وجاء عام أخر لا نعلم ما يحتويه، ولكن قلبي متيقن بأنك سوف تكون أعلى ما تحتويه.

عبر زحام السنين تمضي سنة وتليها الأخرى، وكل سنة تمتلئ بالأحلام ويظل حلمي الأوحد أن تظل بخير في كل سنة.

كل عام وأنتم بجانبي داعمين لي، مساندين لكل قراراتي، محبون لصحبة بعض.

بمناسبة قدوم العام الجديد، حبيت أهنئ أهل الجود والإحسان 2022 يا أجمل من كل الناس.

صور تهنئة رأس السنة الميلادية 2022