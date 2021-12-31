طريقة سحرية لتنظيف الحلل والأواني والطاسات المحروقة بمكونات موجودة في البيت

طريقة سحرية لتنظيف الاواني حيث أن الكثير من السيدات تعاني من تنظيف الأواني وخاصة الطاسات المحروقة مما يجعل التخلص من الحروق من الأمور الصعبة، لذا تلجأ لرميها لذلك اعددنا لكم هذا المقال خصيصا لـنتعرف معكم على أفضل طريقة للتخلص من كل هذه الحروق التي توجد بالحلل والأواني.

طريقة تنظيف الأواني والحلل والطاسات المحروقة

يوجد الكثير من الطرق التي تستخدمها السيدات في تنظيف الأواني، واليوم جئت لكم في مقالنا هذا بطريقة جديدة يغفل عنها الكثير ولها مفعول السحر في تنظيف الأواني والطاسات المحروقة، وهي كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الكركديه الجاف.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

2 كوب من الماء.

طريقة التنظيف

والان إليكم الخطوات التالية لتنظيف الاواني في أقل وقت ممكن تبعا للمكونات السابقة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

نحضر وعاء كبير ثم نضع به هذه المكونات وهي الماء و الملح وملح الليمون والكركديه ونتركهم يغلوا جيدا.

ثم بعد ذلك نضع الطاسة داخل الخليط.

نتركها في هذا الخليط علي النار لمدة 20 دقيقة حتى يتم التخلص من الدهون جيدا.

ثم بعد مرور الوقت نغسلها جيدا بالماء والصابون.

وبعد كل هذا إذا وجدنا للحروق باقي أثار نضعها مرة ثانية داخل الخليط وتغلى 20 دقيقة أخري حتي تزال باقي الحروق ثم تغسل بالماء والصابون حتي نحصل على نتيجة مرضية.

نصائح لتنظيف الأواني والطاسات

لتنظيف الأواني علكيي الالتزام بما يلي: