شوف عروض اليومين وعروض الويك أند من أسواق عبد الله العثيم بخصومات رائعة

بأسعار مجنونة تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوي العروض لمدة يومان الجمعة والسبت من كل أسبوع كما عودت عملائها الكرام بتقديم مجلة أسبوعية بها كل متطلبات الجمع من مواد غذائية وأجهزة كهربائيه منزلية عرض اليومين يتوافر به مجموعه مميزة ومختلفة من الخضروات والفاكهة ولحوم وأجهزة منزليه ومطبخية ومفروشات ومنتجات العناية بالبشرة بأقل الأسعار وأقوي التخفيضات.

عروض اليومين وعروض الويك أند من أسواق عبد الله العثيم بخصومات رائعة

وبمناسبة العام الجديد تحتفل العثيم تقدم بالعرض الأسبوعي الآف من المنتجات الأجهزة الكهربائية بمختلف الماركات العالمية بجميع الفروع سارعوا في أغتنام أكبر الاحتياجات كما حرصت على راحه عملائها وأنشأت موقع إلكتروني خاص بها لتقدم لهم الميز من العروض الخاص بها سارعوا متاحه العروض حتي نفاذ الكمية.

أسعار مجنونة من أسواق العثيم

لعشاق اللحوم الطازجة متوفر بقسم اللحوم لمدة يومان عرض لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

متوفر بعرض اليومين بصل أحمر سعر الكيلو 1.45 ريال سعودي بدلاً من 2.85 ريال سعودي.

تناولي يومياً فيتامين سي طبيعي وأشتري كيلو ليمون بسعر 4.25 ريال بدلاً من 5.45 ريال سعودي.

أشتري زنجبيل فريش سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

متوفر دجاج الفروج الذهبي وزن 1000 جرام سعر الحبة 14.50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

متوفر عرض أخر من دجاج الفروج الذهبي وزن 1200 سعر القطعة 14.50 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

متوفر زبدة الفول السوداني سونيا وزن 340 جرام سعر الحبة 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.25 ريال سعودي.

أشتري عسل نحل طبيعي من بورام وإن الحبة 1000 جرام بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 65.75 ريال سعودي.

متوفر أرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزن الكيس 10 كيلو بسعر 51.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

أشتري معجون أسنان سيجنال مبيض 900 مل بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

أهتمي ببشرتك وأشتري كريم نيفيا 400 مل سعر الحبة 14.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي.

أشتري علبة شوكولاتة بالكراميل من جالكسي 24 قطعة×40 جرام سعر العبلة 48.00 ريال سعودي بدلاً من 78.20 ريال سعودي.

أشتري محضر طعام من مولينكس سعة 2.4 لتر سعر القطعة 349.00 ريال سعودي بدلاً من 419.00 ريال سعودي.

أرتاحي من تعب الحمير وأحصلي على قلاية زيت كولين عميقة سعر الحبة 135 ريال سعودي بدلاً من 169.00 ريال سعودي.

أشتري بطانية النمر برسومات رائعة وزن 3 لتر سعر القطعة 64.95 ريال سعودي بدلاً من 94.95 ريال سعودي.

أشتري بطانية النمر وزن 6 كيلو بسعر 109.00 ريال سعودي بدلاً من 169.00 ريال سعودي.