أجمل رسائل وصور تهنئة بالعام الجديد للحبيب والأهل والأصدقاء

مع نهاية سنة وبداية سنة جديدة يزداد البحث عن رسائل تهنئة بالعام الجديد للحبيب والأهل والمعارف والأصدقاء أيضاً. حيث تعتبر بداية السنة بداية لآمال وخطط جديدة وبادرة أمل لمن لم تتحقق أحلامهم خلال السنوات السابقة. في بداية كل عام يتصالح المتخاصمين ويتقارب المتباعدين، تزداد أواصر المحبة والإخاء بين الناس وتتجدد العهود كما تتجدد الأيام. لا ينكر أحد ما لبداية العام من رونق خاص وطابع ساحر يأسر القلوب خاصة مع تساقط قطرات المطر في تلك الأيام. وبتلك المناسبة المميزة نهنأكم من موقع ثقفني ببداية هذا العام آملين أن تتحقق فيه جميع آمالكم وأحلامكم السعيدة.

تهنئة بالعام الجديد للحبيب

مع إنقضاء عام وبداية آخر أتمنى أن نبقى سوياً إلى الأبد كل عام وأنت بخير.

أرسل لك أرق الكلمات وأعذب العبارات كل عام وأنت بقلبي.

مع بداية سنة جديدة أتقدم لك بتجديد عهدي معك على حب يدوم إلى الأبد.

يتجدد حبي لك مثلما تتجدد السنوات كل عام وأنت حبيبي.

إنقضى عام أحببتك فيه وبدأ عام سأحبك فيه وبعده، وحتى تنتهي أنفاسي كل عام وأنت بخير.

صور تهنئة بالعام الجديد

تهنئة بالعام الجديد للأهل

لكل أهلي وأحبتي أتمنى أن يكون هذا العام عاماً يزداد فيه قربنا كل عام وأنتم بخير.

أتمنى لكم كل الخير في هذا العام الجديد وأن تكونو معي دائماً.

في هذا العام أتمنى أن يحفظ الله لي أبي وأمي وأخوتي وجميع أحبتي.

مع بداية سنة جديدة أتوجه لأهلي وأحبائي بخالص التهنئة وأتمنى لكم عام سعيد.

عبارات تهنئة للأصدقاء بالعام الجديد