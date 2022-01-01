شوف أقوي مفاجآت وهدايا كارفور فى عيد ميلاده والعام الجديد وخصومات تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة طرحت كارفور في المملكة العربية السعودية، واحداً من أقوى عروضها الترويجية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، وعيد ميلاده ال 17، حيث تضمن العرض أقوي الخصومات على مختلف أنواع السلع والأصناف، وذلك حرصاً من تلك السلسلة العريقة والتي تعمل داخل مدن ومحافظات المملكة منذ نحو 17 عاماً، حيث استطاعت في غضون تلك السنوات القليلة إلى المنافسة بقوة مع السلاسل التجارية التي تعمل في كافة مدن المملكة.

أقوي مفاجآت وهدايا كارفور فى عيد ميلاده والعام الجديد وخصومات تصل إلى 50%:-

يتميز العرض الجديد من كارفور بأنه يتضمن كافة احتياجات الأسرة من المنتجات والأصناف، والمفاجأة بأن تلك الأصناف والمنتجات المطروحة هي أجود المنتجات وأرخص الأسعار، وذلك إيماناً منها على ضرورة أن يحصل المواطن السعودي في كل أنحاء المملكة على أجود الأصناف وبأقل الأسعار، ويمكن مشاهده العروض المطروحة من خلال مجلة العروض التالية:-

وتعد كارفور السعودية واحدة من السلاسل التجارية العاملة داخل المملكة، حيث تتميز المملكة بوجود أشهر السلاسل التجارية على أرضها مثل سلسلة بندة وهايبر بنده والتي أعلنت مؤخراً عن طرح أقوي عروضها الترويجية بخصم يصل إلى 50% على أغلب منتجاتها.

وتعمل كافة السلاسل التجارية في المملكة على اجتذاب الالاف من العملاء لها، خاصة مع التنافس الشديد من كافة السلاسل التجارية حيث تتميز المملكة بأنها سوق مفتوح لكافة السلاسل التجارية، حيث تسعي إلى تقديم أجود السلع والمنتجات وبأرخص الأسعار.

وهذا التنافس بين هذه السلاسل التجارية في المملكة يصب في النهاية لصالح المستهلك النهائي، حيث تسعي كلاً منها إلى تقديم أقوي عروضها الترويجية بحيث تتضمن هذه العروض مفاجآت وهدايا للمواطنين، وخصومات لا مثيل لها تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة السلعة أو المنتج، كما أن التنافس بين كافة السلاسل التجارية يضع المواطن السعودي في المقدمة، حيث أن الكل يسعي إلى ارضائه وبالتالي توفير كافة احتياجاته من مختلف السلع والمنتجات، كما أن الخصومات التي فرضها على السلع المطروحة في العروض، تمثل دعم غير مباشر للمواطنين، حيث أن الحصول على السلع والمنتجات بنصف ثمنها يعد فرصة كبرى، كما أن ذلك يشجعه على شراء المزيد من الكميات من مختلف السلع.

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