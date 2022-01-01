شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra بأقوى تخفيضات العام الجديد من أكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية متاحة بأسعار لا تقاوم على موقع اكسترا اون لاين extra بأقوى تخفيضات العام الجديد 2022 من أكسترا السعودية، حيث تشمل الخصومات كل الأجهزة الأساسية من أجهزة المنزل والمكتب، بالإضافة إلى أجهزة الألعاب الترفيهية المتنوعة، مع مختلف خصومات الأجهزة الذكية الحديثة، والتي نقدمها لكم بسعر لا يقاوم.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra بأقوى تخفيضات العام الجديد من أكسترا السعودية

تقدم لكم اكسترا عروض جديدة وحصرية على موقعها على الجوالات والأجهزة الالكترونية الذكية من اللاب توب، والساعات الذكية، وأجهزة التابلت، حيث تستمر التخفيضات معكم حتى يوم 5 يناير من العام الجديد 2022، والتي تجدون بها أقوى تخفيضات متاجر السعودية بمناسبة العام الجديد، والتي يمكن الإستفادة منها بخدمة تقسيط اكسترا الإضافية.

عروض اكسترا

تضم اكسترا جوالات متنوعة تشمل مختلف الماركات الرائدة والتي تعد الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية، فتجدون بها خصومات جوالات اكسترا ايفون iphon على أحدث الإصدارات التي تم طرحها من شركة ابل مؤخرًا، هذا مع إصدارات جوالات سامسونج samsung الشهيرة بأسعارها المناسبة وإمكانياتها الرائعة، مع العديد من جوالات الشركات الشهيرة المتنوعة بأقوى التخفيضات الشتوية التي ستنال إعجابكم.

موقع اكسترا

خصم على سعر جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 3 samsung galaxy z fold3 ، يأتي مع رام سعته 12 جيجابايت، بجانب ذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، بشاشة مقاس 7.6 بوصة، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 300 ريال سعودي، أو يمكن تقسيط المبلغ على 36 شهر بقيمة 311 ريال سعودي شهريًا.

اكسترا

من بين الأجهزة الذكية الأكثر طلبًا تقدم لكم أكسترا شاشات حديثة بتقنيات ذكية مميزة، والتي أصبحت من الأساسيات في أي منزل، حيث أن من خلالها يمكنك مشاهدة التلفاز بأجود صورة ممكنة، وكذلك مع خدمات جوجل المميزة يمكنك مشاهدة مختلف مقاطع الفيديو من على اليوتيوب، هذا مع إمكانية الإتصال بالإنترنت والتواصل مع الأجزة الأخرى من خلال البلوتوث.

اكسترا اون لاين

شاشة هواوي مقاس 65 بوصة ال سي دي، 4 كيه اتش دي ار، بسعر 3599 ريال سعودي بدل من 4499 ريال سعودي بخصم قيمته 900 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ بقيمة 172 ريال سعودي شهريًا.

شاشة سوني اندرويد مقاس 65 بوصة ال سي دي، 4 كيه اتش دي ار، بسعر 3999 ريال سعودي بدل من 7599 ريال سعودي بخصم قيمته 3600 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ بقيمة 192 ريال سعودي شهريًا.

أكسترا

تتسم أجهزة اكسترا لابتوب و اكسترا ايباد بمواصفاتها العالية، حيث تحرص إكستر ا على توفير كل الإصدارات من الشركات الكبيرة في المجال، حيث تجدون من خلالها كل ما تحتاجونه من أجهزة كومبيوتر محمول وكمبيوتر لوحي بالمواصفات التي ترغبون بها أيًا كانت الشركة المنتجة.

تخفيضات اكسترا

تابلت لينوفو تاب ام 7جيجابايت، بمساحة 2 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجابايت، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 449 ريال سعودي بتوفير قدره 150ريال سعودي، أو يمكن تقسيط المبلغ بقيمة 17 ريال سعودي كل شهر.

تابلت بينكو، بمساحة 2 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجابايت، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 499 ريال سعودي بتوفير قدره 200 سعودي، أو يمكن تقسيط المبلغ بقيمة 15 ريال سعودي كل شهر.

قدمنا لكم أقوى خصومات اكسترا اون لاين على الجوالات الشهيرة في المملكة، كما عرضنا كذلك أسعار الأجهزة الالكترونية من التابلت والأيباد واللابتوب، من بين ما نقدمه لكم من تخفيضات نهاية العام التي تسري في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وللمزيد من الخصومات تابعونا في الأيام المقبلة.