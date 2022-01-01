شوف عروض جرير للجوالات والشاشات والالكترونيات jarir مفجآت مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والشاشات والالكترونيات متاحة حاليًا على موقع جرير jarir وبكل الفروع مع مفجآت مدهشة من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، حيث تشمل الخصومات على أسعار مميزة على مختلف المعروضات الذكية التي يقبل عليها عدد كبير من العملاء في المملكة.

عروض جرير للجوالات والشاشات والالكترونيات jarir مفجآت مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير نقدمها لكم بأقوى التخفيضات الشتوية والحصرية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضم مجموعة متنوعة من أجهزة الجوالات والشاشات والساعات الذكية، مع مختلف أنواع لابتوب جرير من ماركات مختلفة، هذا بالإضافة إلى العديد من الملحقات الإلكترونية الخاصة بالصوتيات والمرئيات، وكل هذا تجدونه متاح بخدمة تقسيط جرير المميزة.

عروض جرير

تضم جوالات جرير مختلف الإصدارات الحديثة التي تم طرحها في متاجر السعودية هذا العام، حيث يوجد إقبال كبير على شراء الجوالات الأحدث من إصدارات جرير سامسونج samsung ، وهواوي، وشاومي، والتي تتسم بسيطرتها على سوق الفئة المتوسطة من الجوالات، حيث أن أسعارها مناسبة مقارنةً بالتقنيات التي تحتويها إصداراتها.

jarir

جوال سامسونج جالاكسي ايه 72 samsung galaxy a72 ، بسعة 128 جيجا بايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية، مع سعة 8 جيجا بايت خاصة لذاكرة الرام، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1699 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 8 اي huawei nova 8i ، بسعة 128 جيجا بايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية، مع سعة 8 جيجا بايت خاصة لذاكرة الرام، بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1399 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

جوالات جرير

جوال نوكيا جي 20 nokia g20 ، بسعة 64 جيجا بايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية، مع سعة 4 جيجا بايت خاصة لذاكرة الرام، بسعر 539 ريال سعودي بدل من 569 ريال سعودي، بخصم 30 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي 7 ايه ، بسعة 32 جيجا بايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية، مع سعة 2 جيجا بايت خاصة لذاكرة الرام، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي، بخصم 60 ريال سعودي.

مكتبات جرير

تقدم تخفيضات جرير في نهاية العام أفضل أجهزة جرير لابتوب المتاحة بسعر حصري في الفروع، وتضم الخصومات أجهزة لابتوب مايكروسوفت microsoft ، واسوس، و ديل dell ، واتش بي، كما تتيح لكم خصم كبير على لابتوب ابل ماك بوك اير macbook air الذي هو أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمول في السوق.

jarirbookstore

خصم على جهاز لابتوب اسوس ار او جي زيفيرس جي 14 كومبيوتر العاب محمول، بسعة كبيرة جدًا للقرص الصلب حجمها 1 تيرابايت اس اس دي خاصة بذاكرة التخزين الداخلية، مع سعة حجمها 16 جيجابايت للرام، يأتي بشاشة مقاس 14 بوصة، متاح حاليًا بسعر خاص 5799 ريال سعودي فقط بدل من 6599 ريال سعودي، بخصم بقيمة 800 ريال سعودي.

جرير

الشاشات لدى مكتبة جرير اون لاين تتسم بتقنيات عالية جدًا، حيث أنها مصنوعة من أجود الخامات الحديثة التي تقدم لكم أنقى صورة، كما أنه من خلال شاشات جرير الذكية التي يمكن الإستمتاع بخدمات جوجل، من خلال تقنية الإتصال بالإنترنت، أيضًا تحتوي بعض الشاشات على تقنية البلوتوث التي تتيح لكم توصيل أجهزة الجوال والتابلت بالشاشة.

عروض مكتبة جرير

شاشة تليفزيون ذكية من هاير مقاس 55 بوصة، بتقنية الذكاء الإصطناعي مع ريموت بحث بالصوت، بسعر 1799 ريال سعودي بدل من 3699 ريال سعودي، مع توفير 1900 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ذكية من تي سي ال مقاس 55 بوصة، بتقنية الذكاء الإصطناعي مع ريموت بحث بالصوت، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2399 ريال سعودي، مع توفير 500 ريال سعودي، مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال سعودي.

وبهذا نكون انتهينا من كل التخفيضات المقدمة لكم على جوالات جرير السعودية والشاشات، كما قدمنا سرد مفصل لأحدث أجهزة اللاب توب والساعات الذكية الموجودة بالفروع بأسعارها الجديدة، بجانب مختلف الملحقات الذكية، وسنوافيكم في الأيام التالية بأجدد الخصومات المتاحة في سائر المتاجر الكبرى في المملكة.