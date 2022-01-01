نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يصل إلى 60% خصومات نهاية العام من عروض جرير Garir بكل فروع المكتبات لفترة محدودة على الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصومات تصل إلى 60% على مختلف أنواع الإلكترونيات من مكتبات جرير بفروعه بالمملكة العربية السعودية ومن خلال عروض جرير أون لاين، نقدم لكم خصومات نهاية العام المستمرة من يوم 22 ديسمبر وحتى نفاذ الكميات على كافة أنواع اللابتوبات، والجوالات الحديثة، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار الأيباد، والشاشات الذكية، وغيرها من خصومات على أسعار الكمبيوترات، وجميع الإلكسسوارات الخاصة بهم، حيث تعد مكتبات جرير من أكبر منافذ بيع الإلكترونيات والأجهزة المختلفة في جميع أنحاء الدول الخليجية، وليست فقط في المملكة العربية السعودية، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني.

عروض جرير بالمملكة العربية السعودية على اللابتوبات Garir

ضمن عروض مكتبات جرير لنهاية عام 2022 خلال شهر ديسمبر تتوفر العديد من أنواع اللابتوبات الحديثة المختلفة، بأسعار مميزة، ومن أعلى الماركات العالمية الموجودة بالأسواق، ومنها: خصم خاص على سعرلابتوب هواوي Huawei matebook D 15 lAPTOP بتوفير 600 ريال سعودي، و256 مساحة تخزين داخلية، و8 جيجابايت رامات مع قرص صلب، وخصومات اخرى منهم على سعر لابتوب MICROSOFT SURFACE بتوفير 760 ريال سعودي، وسعة داخلية 128 جيجابايت، و8 جيجابايت سرعة الرامات، وغيرها من خصومات.

تنزيلات خاصة من جرير على اللابتوبات لفترة محدودة

تنزيلات أخرى من داخل فروع مكتبات جرير بالمملكة ضمن عروضهم على الصفحة الرئيسية، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب Huawei matebook 15 D 15.6 بوصة بخصم يصل إلى 500 ريال سعودي، وغيرهم من عروض على أسعارلابتوبات Acer aspire 5 14 بوصة ليد، بسعة 512 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت، هذا بالإضافة إلى لابتوب Acer aspire 5 بخصم يصل إلى 250 ريال سعودي، بنفس سعة التخزين المميزة، وسرعة الرامات، كما تتوفر بالفروع تخفيضات خاصة على أسعار لابتوب لينوفو ايديا باد Lenovo edia pad feix fire بخصم يصل إلى 250 ريال.

عروض مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات

تنزيلات أخرى من مكتبات جرير اليوم على أسعار كافة أنواع اللابتوبات الأخرى، ومنها: خصم مميز على سعر لابتوب msi modern 14 bsm بخصم يصل إلى 300 ريال سعودي، وسعة تخزين عالية، بالإضافة إلى سرعة رامات تشغيله الفائقة، وخصومات أخرى منهم على أسعار لابتوبات Hp المختلفة متعددة المزايا، وجميع الإكسسورات الخاصة بهم.

من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

بداخل مكتبات جرير تتوفر خصومات خاصة جداً على أسعار الجوالات 2021 الحديثة متعددة الأنواع، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف Nokia G10 بسعة 64 جيجابايت، و4 جيجابايت رام، كما يحتوي كاميرا أمامية وخلفية بجودة عالية، وخصم آخر منهم على سعر Nokia C20 بسعة 16 جيجابايت، ورامات واحد جيجا.

عروضات خاصة وخصومات مميزة من مجلة بنده في السعودية Panda Ksa

بتنزيلات مميزة جداً اليوم فقط عبر مجلة مكتبات جرير Garir بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر الهاتف الجوال من Sumsung galaxy S21 بتوفير يصل إلى 900 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Xiaomo 11T Pro بخصم 500 ريال سعودي.