شوف عروض ساكو اليوم saco على مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco تضم كل مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية في كل الفروع بجديد تخفيضات ساكو بأسعار مغرية جدًا من موقع ساكو اون لاين تسوق ، وكل تلك الخصومات متاحة لفترة محدودة حتى يوم 8 يناير 2022، فلا تفوتوا فرصة تخفيضات الشتاء في كل الفروع بالمملكة العربية السعودية.

عروض ساكو اليوم saco على مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية من موقع ساكو اون لاين تسوق

نستعرض معكم اليوم أجدد عروض ساكو 2021 على كافة مستلزمات المنزل من الأدوات والأجهزة المنزلية، والتي تضم مختلف أنواع الشوايات، مع أجهزة المطبخ ومستلزمات العناية الشخصية، مع الدفيات بتصميمات مميزة وعصرية، بالإضافة إلى أجهزة صعق الحشرات، حيث تجدون كل الخصومات التالية في لفروع متاجر السعودية الخاصة بساكو وأيضًا على الموقع الرسمي، وهذا لفترة محدودة أقصاها 8 يناير 2022.

عروض ساكو

تقدم لكم ساكو عروض خاصة بأجهزة المطبخ بأسعار مخفضة للغاية، وهذا يشمل القلايات، والخلاطات، والعصارات، وكافة أجهزة تخضير الطعام، كما تجدون لديها تخفيضات كبرى على أجهزة العناية الشخصية الخاصة بقص لشعر وإزالته، وكذلك أجهزة تنعيم الشعر وتصفيفه.

موقع ساكو

ماكينة حلاقة 1-5 ملم مالتي جروم من فيليبس philips ، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 159.75 ريال سعودي، بخصم قدره 70.75 ريال سعودي.

ماكينة حلاقة رجالية لاسلكية ستيل، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 229.75 ريال سعودي، بخصم قدره 130.75 ريال سعودي.

ماكينة تشذيب دقيقة 7-0.5 ملم من فيليبس philips ، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 329.75 ريال سعودي، بخصم قدره 130.75 ريال سعودي.

ساكو اون لاين تسوق

فرشاة تمليس الشعر من فيليبس philips ، بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 269.75 ريال سعودي، بخصم قدره 100.75 ريال سعودي.

فرشاة تصفيف الشعر تعمل بقوة 1000 واط، من بيبي ليس babyliss ، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 179.75 ريال سعودي.

ماكينة نزع الشعر مزودة بسرعتين وتأتي مع فرشاة تنظيف من فيليبس philips ، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 129.75 ريال سعودي.

saco

تعد الحشرات الطائرة والبعوض من أكثر الأمور إزعاجًا في المنازل والأماكن المفتوحة، ولهذا تجدون أنواع متنوعة من المصايد الخاصة بالحشرات في كتالوج ساكو 2021 بالإضافة إلى مختلف تصميمات الدفيات الحديثة بتصميمات مميزة تناسب الديكور المودرن، مما يوفر لكم الدفئ المطلوب في فصل الشتاء مع قطعة ديكور رائعة.

متجر ساكو

دفاية غاز للحدائق والمطاعم بارتفاع مقاس 227 سم، تعمل بـ 37000 وحدة حرارية، تغطي مساحة 17.3 متر مربع، بسعر 1899 ريال سعودي، أو بالتقسيط غلى 6 أشهر بمبلغ 317 ريال سعودي.

دفاية غاز للحدائق والمطاعم بارتفاع مقاس 180 سم، تعمل بـ 37000 وحدة حرارية، تغطي مساحة 15.3 متر مربع، بسعر 1299 ريال سعودي، أو بالتقسيط غلى 6 أشهر بمبلغ 217 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

عرض حصري على دفاية غاز للحدائق والمطاعم بارتفاع مقاس 137 سم، تعمل بمقدار 37000 وحدة حرارية، الدفاية تغطي مساحة 15.3 متر مربع، بسعر مخفض 899 ريال سعودي.

خصم مميز على دفاية غاز للحدائق والمطاعم بارتفاع مقاس 86 سم، تعمل بمقدار 1000 وحدة حرارية، الدفاية تغطي مساحة 9.5 متر مربع، بسعر خاص 699 ريال سعودي.

ساكو

يعرض موقع ساكو للتسوق اون لاين العديد من الشوايات بأنواع مختلفة تناسب كل الإستخدامات، كما أن منها تصميمات مزدوجة تضم دفاية مع أيضًا، وبهذا يمكنكم الإستمتاع بتجربة الشواء في محيط يملأه الدفئ، وتجدونها كلها بأسعار متفاوتة تناسب مختلف المستويات الإجتماعية.

تخفيضات ساكو

غطاء شواية مقاس متوسط 2 موقد، بسعر خاص 129.75 ريال سعودي.

غطاء شواية مقاس كبير جدًا 5 موقد، بسعر كخفض جدًا 199.75 ريال سعودي.

فرن لعمل البيتزا صغير متنقل من معدن الستانلستيل مقاوم للصدأ، بسعر 199 ريال سعودي بدل من 299.75 ريال سعودي.

منظم غاز نفطي مسال 20-90 م شريط متغير، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 36.75 ريال سعودي.

متالوج ساكو 2021

موقد يعمل بالغاز حث حراري مزود بعدد 4 عيون ومصنوع من الفولاذ مقاوم للصدأ، بسعر 199 ريال سعودي، أو يمكن تقسيط المبلغ المستحق بقيمة 317 ريال سعودي.

شواية تعمل بالغاز مزودة بعدد 6 شمعات بجانب شعلة جانبية، بسعر 1599 ريال سعودي، أو يمكن تقسيط المبلغ المستحق بقيمة 258 ريال سعودي.

قدمنا لكم أجدد ما تم طرحه من تخفيضات لدى ساكو تسوق داخل متاجر السعودية بأسعارها المعلن عنها مؤخرًا، وضم هذا الشوايات الحديثة، مع أحدث تصميمات الدفايات، وكذلك عرضنا أسعار أجهزة المطبخ العصري، والأجهزة الخاصة بالعناية بالجسم والشعر، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من عروض السعودية من كل المتاجر الشهيرة.