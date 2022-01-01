عبارات تهنئة للزوج بالعام الجديد وصور تهنئة السنة الجديدة للأهل والأحباب

تبحث العديد من الزوجات وخاصة حديثي الزواج عن عبارات تهنئة للزوج بالعام الجديد للتعبير عن مدى محبتها لزوجها. وكذلك رغبتها في قضاء ما تبقى من العمر معه. لذلك نقدم لكي سيدتي هذه الباقة المتنوعة من أرق العبارات التي يمكن أن تهديها لزوجك العزيز بمناسبة بداية السنة الجديدة. كما نعرض لكم بعض من صور التهنئة الرسمية والخاصة بالعام الجديد للأهل والأصدقاء والمعارف. ويمكنكم أيضاً الإطلاع على مقالنا عن تهنئة بالعام الجديد للحبيب. ونتمنى في موقع ثقفني أن تكون هذه السنة بداية سعيدة لكم جميعاً ولأحبائكم وذويكم.

عبارات تهنئة للزوج بالعام الجديد

ها هو عام جديد يبدأ وأنت بجانبي أسأل الله أن يديم علينا المودة والحب وأن يحفظك من كل مكروه.

زوجي العزيز مع بداية سنة جديدة أجدد حبي لك كما عهدتني دائماً أتمنى لك عام سعيد وعمر مديد وأن تظل دائماً بقلبي.

كل عام وأنت إلى الله أقرب، كل عام وأنت بقلبي وروحي وكياني كل عام وأنت بخير.

اللهم في هذا العام الجديد أعط زوجي كل ما يتمنى ومن عليه بوافر الصحة والعافية واجعلني بقلبه دائماً ودمه لي سنداً وحياة.

كل عام وأنت نصفي الآخر وقلبي النابض وسعادتي للأبد، كل عام وأنت بخير.

زوجي الحبيب مع بداية هذا العام أسأل الله أن يحفظك لي من كل سوء وأن يديم علينا المحبة والود وأن تكون معي دائماً.

أيا زوجي الحبيب مع مرور الأيام يزداد لك حبي ومع بداية هذا العام يزيد لك عشقي فدمت لي قلباً نابضاً وسكناً آمناً.

في هذا العام أسأل الله أن بمد في عمرك وأن يحفظك في ودائعه التي لا تضيع وأن تبقى معي حتى أفارق الحياة وفي الجنة تكون رفيقي.

صور تهنئة السنة الجديدة

يحب العديد من الأشخاص إرسال تهنئة بالعام الجديد في شكل صور وعبارات مكتوبة عليها. كما يفضل البعض صور تحوي رقم السنة فقط ومعها عبارة أو إثنتين باللغة الإنجليزية تعبر عن قدوم العام الجديد.

رسائل تهنئة بالعام الجديد