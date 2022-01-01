أجمل رسائل للتهنئة للسنة الجديدة 2022 بأرق الكلمات والعبارات المكتوبة

كثيرا منا يبحث عن عبارات ورسائل تهنئه بالعام الجديد ليهادي بها جميع أحبابه والبعض الأخر يبحث عن عبارات مطبوعه بكلمات مضافه إليها الأسماء مع كتابه عبارات تهنئة ومعانا من خلال موقع ثقفني نقدم أليكم أصدق المعايدات التي ترسلها للأصدقاء أو الأحباب أو الأهل.

أجمل رسائل للتهنئة للسنة الجديدة 2022 بأرق الكلمات والعبارات

يحتفل الأقباط ببداية عام ميلادي جديد بجمع البلاد العربية الأوروبية ويشاركهم المسلمون بالاحتفال بهذا اليوم ويتبادلون برقيات التهنئة والاستعداد له بتعليق الزينة بداخل المنزل وخارجه للاحتفال برأس السنة الميلادي ومع بداية العام بيوم كانت الأمطار تستقبله بكل ترحاب على جميع المناطق وكان قبل أتشار فيرس كرونا كان الجميع يحتفل به خارج المنزل في الحفلات والنوادي ولكن منذ عامين بدأت الناس تحتفل به بالمنزل حرصاً علي سلامتهم.

رسائل ومعايدات للعام الجديد كتابية ومصورة

كل عام وانتي وطني.

كل عام وانتم بخير بحلول عام جديد.

صديقتي الغالية أنتهي عام ويبدأ عام ومازلتي أنتي الغالية والأقرب لقلبي أدامك الله معي طول العمر.

سنة جديدة أقبلت نري جمالها من خلال وجودكم بجانبنا.

زوجتي أنتي الأجمل لي بكل أعوامي السابقة والقادمة.

أمنيتي لزوجي للعام الجديد أن يمنحه الله سعة الرزق والتقرب إليه.

اللهم أني استودعتك عام مضي من عمري فأغفر لي ما كان فيه وباركي لي في عامي الجديد وردني أليك رداً جميلاً.

أتمني لكم في العام الجديد حياتكم خالية من الأوجاع ومليئة بالحب والسعادة.

أخواتي أدمكم الله لي وحفظكم من كل سوء وكل عام وأنتم بخير.

بمناسبة العام وطوع شمسه أتمني من الله أن يجعله عاماً ملئ بالانتصارات والأنجازات.

مع بداية عام جديد أتمني لأهلي الصحة والعافية والعمر المديد.

Happy new year 2022 أتمني أن تأتي بكل خير للجميع.

يا طيور المحبة وصلي السلام لأغلي العام وبلغيهم بقدوم العام الجديد ومحبتهم بالقلب بتكبر وتزيد.

لكل صديق أو قريب أخطئت بحقة خلال العام الماضي أطلب من الجميع أن يتقبلوا أعتذاري وكل عام وأنتم بخير.