أماكن الخروج والفسح بالدمام.. عيش وكأنك في أوروبا

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عمر شويل - جدة أماكن الخروج والفسح في الدمام، والتي يبحث عنها أغلب الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بل كثيرا ما يبحث عنها المواطنين من الإخوة السعوديين أنفسهم، وتعتبر مدينة الدمام من المدن السعودية الواعدة سياحيا، بل نستطيع القول أنها من المدن الناضجة سياحياً، وذلك بسبب ما تحتويه من أماكن خلابة، ومناطق ترفيهية، وشواطئ ساحرة، ومنتزهات وفنادق وأسواق عامرة ونشيطة، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدينة الدمام تتميز دون غيرها من المدن السعودية باعتدال المناخ طوال فصول السنة باستثناء فصل الشتاء ففيه تستطيع أفضل أيام حياتك على الإطلاق بسبب برودته الممتعة، وذلك خلافا لفصل الصيف الحار إلى حد ما، وفي موضوعنا هذا سوف نتناول أهم أماكن للخروج والتنزه في مدينة الدمام، لكن لم ننسى إطلاقاً أيضا أن نعرج على أهم معالمها ومناظرها الجميلة.

5 من أهم أماكن الخروج والفسح بالدمام

مدينة الدمام من أهم مدن المملكة العربية السعودية، ولعل ذلك بسبب أنها الميناء الرئيسي البحري في المنطقة الشرقية من البلاد. فهي تطل على الخليج العربي من ثلاث جهات، كما أنها وجهة مناسبة جدا للعائلات لقضاء وقت ممتع لجميع فئات الأسرة. ولها عدة ألقاب تلقب بها مثل: ملكة المدن، وعروس الخليج العربي، وهي أيضا أكبر واجهة بحرية. وتحتوي كذلك على أكبر جزيرة في المملكة السعودية، وهي المركز الإداري والتجاري للمنطقة الشرقية وعاصمتها.

أولاً: جزيرة المرجان

تعد جزيرة المرجان واحدة من أجمل أماكن الخروج والسياحة في الدمام وذلك منذ أكثر من 21 عاما. ولعل السر في شهرتها هو غناها بالمساحات الخضراء، تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، والجزيرة تم استثمارها بشكل رائع من قبل الحكومات السعودية المتعاقبة. فتم إنشاء جسر يربطها بالكورنيش بطول 1.400 متر.

وتحتوي المرجان على مجموعة من الأماكن الترفيهية الرائعة، ومسار للدراجات بطول 5.500 متر، وهي مكان متميز لمحبي رياضة الصيد في مياه الخليج. ولمحبي الصور التذكارية الذين لن يجدوا مكانا أروع من ذلك ليلتقطوا فيه أجمل الذكريات في صورة فوتوغرافية.

ثانياً: الكورنيش من أفضل أماكن الخروج والفسح بالدمام

هو مكان مثالي لقضاء وقت هادئ مع العائلة، وذلك لأن فيه أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع الأعمار، وبالإضافة إلى ذلك فقد أضحى كورنيش الدمام وجهة سياحية لكثير من أبناء دول الخليج. وهو من الأماكن الجذابة لهواة الصيد ومحبي الأجواء البحرية الدافئة، كما لا ننسى الأشجار التي تحوط بالكورنيش على طول امتداده. والمقاعد التي تمثل أجمل استراحات أثناء المشي على الكورنيش. ومن شاطئ هذا الكورنيش تستطيع اصطحاب مركب لتدور في الخليج حول جزيرة المرجان الجميلة.

ثالثاً: الواجهة البحرية

ويطلق عليها أيضا منتزه الملك عبد الله، وتقع تلك الواجهة البحرية في الجزء الغربي من حي الشاطئ الغربي للمدينة. غرب شارع الملك عبد الله، وتطل مباشرة على الكورنيش، وامتدادها بطول 4.5 كيلو متر، وبذلك تعتبر الواجهة البحرية الأكبر في جميع أنحاء المملكة. والمكان مستقر مريح نفسيا للعائلات الذين يتوافدون عليه للتمتع بالمناظر الخلابة والمشاهد الحية الجميلة للطبيعة الساحرة. إنه حقا من أكثر الأماكن جذبا للسياحة في السعودية للكبار وأيضا للصغار لاحتوائه على ألعاب وأنشطة ترفيهية متنوعة.

رابعاً: بحيرة مدن وأحد أبرز المفاتن للطبيعة الساحرة

هنا الراحة النفسية، والاطمئنان الروحي في حضن الطبيعة التي تسر الناظرين، لكن هي أكبر بحيرة صناعية في المملكة تضم حولها مساحات خضراء كبيرة بلا شك. وتحفها وتتوسطها حوالي 760 نخلة، فيها الأنشطة المتنوعة التي تجذب أطفالك وزوجتك للتنزه والفسحة مشياً على الأقدام في مسارات أعدت خصيصا للمشي. أو إن شئت استأجر دراجتك وتمتع بالسير بها في الهواء الطلق.

ويوجد أيضا طيور ذات جمال أخاذ تسبح في البحيرة مثل الأوز والنورس. امتزاج الخضار مع المياه مع صفاء السماء، إنها حقا متعة.

خامساً: القرية الشعبية من أماكن الخروج والفسح بالدمام التي لا غنى عنها

هي قرية تراثية ثقافية ترفيهية في نفس الوقت، وهي شبيهة بالقلاع القديمة في شبه الجزيرة العربية. ففيها تستطيع استنشاق رائحة الماضي وتعود إلى الوراء مئات السنين. فالقرية بتصميمها المعماري تتكون من 5 طوابق تضم الكثير من القطع الأثرية التي توضح تاريخ السعودية على مدار عصور التاريخ وحتى وقتنا هذا.

والقرية تقدم العديد من الفعاليات على مدار العام وتنشئ الفعاليات الثقافية والفلكلورية. وفيها تستطيع الخوض في مغامرات ترفيهية ماتعة مثل صيد الصقور، وركوب الجمال، والعيش في الحياة البدوية لمدة يوم كامل إن أردت.

إلى هنا نكون قد تحدثنا عن نبذة مختصرة عن أفضل أماكن الخروج والفسح بالدمام. لكن بطبيعة الحال لن نستطيع أن نوفي كل الأماكن في هذا الموضوع حتى لا نطيل عليكم فتمل عزيزي قارئ “ثقفني“.