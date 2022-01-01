نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 60% في اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية على الجوالات، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة سواء هواتف أو أجهزة كهربائية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض اكسترا على الجوالات.

عروض اكسترا على هواتف المحمول:

توفر اكسترا عروض على كلًا من التالي” هاتف محمول هواوي مات اس Huawei Mate S Touch Made Powerful، هاتف محمول ابل ايفون اس 6 بلس Apple Iphone S6 Plus، هاتف محمول سامسونج جالاكسي اس 6 ايدج بلس Samsung Galaxy S6 Egde Plus، هاتف محمول سامسونج نوت 5 Samsung Note 5 4G، هاتف محمول سامسونج جالاكسي نوت ايدج Samsung Galaxy Note Edge، هاتف محمول سوني اكسبريا زد 3 Sony Xperia Z3، هاتف محمول اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 LTE، موتوريلا نيكسيس 6 Motorola Nexus 6 Midnight Blue هاتف محمول هواوي بي 8 ماكس Huawei P8 Max، هاتف محمول ال جي جي4 مزدوج الشريحة LG G4 Dual Sim Leather Black.

عروض اكسترا على إكسسوار الهواتف المحمول:

توفر اكسترا عروض على إكسسوار الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي” سماعة أذن رياضية Jabra Sport Bluetooth Stereo Headset، ال جي سماعة أذن بلوتوث LG Stereo Bluetooth Headset، بطارية احتياطية من جاست موبايل Just Mobile Gum Max Duo Power Bank Shockproof، لينوفو مكبر صوت Lenovo Vibe X2 Speaker، ياماها سماعة أذن رياضية بلوتوث لاسلكية Yamaha Sports Earphone Wireless Bluetooth، اي ويك اكستريم بطارية شحن IWalk Extreme Trio Power Bank، سامسونج سماعة Samsung Bluetooth Dongle Level Link Charcoal”.

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