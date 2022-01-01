شوف خصومات 50% في اكسترا السعودية الآن على الأجهزة المنزلية

حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية من مكانس وغسالات وثلاجات وغيرهم الكثير من الأجهزة، مع العلم أن الخصومات والتخفيضات تصل لأكثر من 50% ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى العرض من اكسترا على الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا في السعودية على الأجهزة المنزلية اليوم

حرصت اكسترا على أن توفر مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها المكانس الكهربائية وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على المكانس الكهربائية:

مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط مع تقنية سيين سكراب ويعتمد عليها في التنظيف العميق فتصل نسبة الخصومات إلى 41.2%.

يحتوي العرض على مكنسة هوفر لغسيل السجاد والأرضيات الصلبة مع خصم بنسبة 38.38%.

مكنسة هوفر بلاتينوم لتنظيف السجاد متوفرة باللون الأسود 1200 واط مع خصم بنسبة 27.79%.

مكنسة كلاس برو مع قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر.

يضم العرض مكنسة فيليبس باوريرو بدون كيس 1800 واط مع خصم بنسبة 25.74%.

كلاس برو للسجاد والأرضيات مع خصم بنسبة 34.38%.

مكنسة تيفال كهربائية من 750 إلى 2000 واط مع سعة 1.5 متوفرة باللون البرتقالي المحمر.

مكنسة هوفر بلاتينوم مكنسة لتنظيف السجاد تعتمد على نظام التجفيف الأتوماتيكي مع خصم بنسبة 22.71%.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

تعتبر القلايات من مستلزمات المنزل التي يلزم أن تتوافر به بصورة دائمة وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى خصومات اكسترا على القلايات: