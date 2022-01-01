شوف عروض شرف دي جي في الإمارات على الهواتف الذكية حتى 19 يناير 2022

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عمر شويل - جدة تعرف معنا على عروض شرف دي جي في الإمارات على الهواتف الذكية حتى 19 يناير 2022، والتي تتمثل في خصومات وهدايا قيمة تصل إلى 9 مليون درهم إماراتي، وجائزة كبرى سيارة أودي A3، وهدايا يومية ل463 فائز محظوظ، وهدايا أسبوعية عبارة عن 6 رحلات زوجية إلى إيطاليا لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، و6 رحلات إلى أرمينيا، أو أزربيجان، أو جورجيا.

عروض شرف دي جي في الإمارات على الهواتف الذكية حتى 19 يناير 2022

يقدم شرف دي جي هدايا يومية تتمثل في: فرصة ربح هاتف سامسونج جلاكسي A12 128GB ل26 فائز، و10 هواتف فيفو Y51 128GB ل10 فائزين، و10 هواتف نوكيا 5.3 64GB ل10 فائزين، وذلك عند شراء أى هاتف زكي، أما إذا قمتم بشراء أي كمبيوتر محمول، أو جهاز لوحي، أو كمبيوتر مكتبي، أو إكسسوارات تكنولوجيا المعلومات فسوف تكون لديك فرصة ربح جهاز Lenovo Tab M10 TB-X505F Tablet ل46 فائز، أو جهاز من أجهزه إكسسوارات تكنولوجيا المعلومات الموضحة بالمجلة ل 46 فائز، وأيضا إذا قمتم بشراء أي تلفزيون، أو أجهزة منزلية، أو أجهزة الصوت، أو أدوات العناية الشخصية سوف تحصل على فرصة لربح أحد الهدايا من الأجهزة المماثلة كما موضح بمجلة العروض ل 276 فائز.

احصل على هدايا مضمونة مع شرف دي جي الكل رابح

عند شراء تلفزيون، أو أجهزة منزلية، أو أجهزة الصوت، أو العناية الشخصية سوف تحصل على عدد من كروت خربش واكسب على حسب قيمة شرائك كما هو موضح بالمجلة، وعند شراء أي كمبيوتر محمول، أو جهاز لوحي، أو كمبيوتر مكتبي، أو طابعة، أو شاشة كمبيوتر سوف تحصل على كارت هدايا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 200 درهم إماراتي، وعند شراء الأجهزه القابلة للإرتداء، أو إكسسوارات تكنولوجيا المعلومات سوف تحصل على كارت هدايا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 150 درهم إماراتي.

عروض مجلة شرف دي جي لبداية العام بالتفاصيل

وفيما يلى مجلة عروض شرف دي جي للهواتف الذكية حيث تعرض قبل الخصم وبعد الخصم، ونوع الهدية على كل جهاز، والاسعار الخاصة بأعضاء شرف دي جي كما يوجد أيضا خصم إضافي للطلبة بقيمة 5 بالمائة:

وبهذا فقد عرضنا لكم مجلة خصومات شرف دى جى للهواتف الذكية قبل الخصم وبعد الخصم، ونوع الهدية على كل جهازكل هذا وأكثر يمكنكم الإستمتاع به فقط من خلال خصومات بداية العام.

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