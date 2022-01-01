أفضل طريقة لتنظيف الكوتشي الأبيض بعد السير في الأمطار

تتعرض أغلب المحافظات المصرية في الوقت الحالي لطقس غير مستقر، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وبالتالي بعض الشوارع ليست مناسبة للسير فيها خلال استخدام الأحذية البيضاء؛ حيث أنه تتأثر سريعًا بالأمطار والطين، وتحتاج إلى مجهود كبير للتنظيف، خاصةً إذا كان جزء منها من القماش وليس الجلد، ولذلك يفضل ارتداء الأحذية المصنوعة من اللون الأسود والتي تتكون بالكامل من الجلد وليس القماش العادي أو الشمواه، وفي حالة عدم القدرة على فعل ذلك، وتم استخدام النوع الأبيض، فهذا لا يعني أن تنظيفه مستحيلًا، ولكنه سيأخذ بعض الوقت، وحتى لا يحدث كل ذلك، هناك طرق سريعة وعملية لتنظيف الكوشي الأبيض لا يعلمها الكثير، سيكون من الجيد استخدامها لأنه ستسمح بارتداء الكوتشي الأبيض يوميًا دون خوف.

طرق تنظيف الكوتشي الأبيض

الطريقة الأولى هي استخدام المنظف المخصص لجميع الأغراض، ويمكن شرائه من محل المنظفات أو السوبرماركت، وكل ما يجب فعله هو وضع القليل منه على الكوتشي، ثم فرك كل البقع باستخدام فرشاة أسنان قديمة، ثم تجفيفه جيدًا ووضعه في مكان جيد التهوية قبل الاستخدام.

الطريقة الثانية هي وضع ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة من الخل الأبيض والقليل من الماء، ثم إضافة الخليط على البقع، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم فرك الكوتشي باستخدام فرشاة أو قطعة قماش، وبعد اختفاء البقع يجب غسل الكوتشي جيدًا، ثم تركه ليجف.

الطريقة الثالثة هي استخدام منظف الأطباق، ويجب وضع القليل منه على ملعقة من الخل، ثم فرك البقع بفرشاة الأسنان أو العادية، ثم تنظيف الكوتشي جيدًا بالماء حتى لا يترك المنظف بقع صفراء عليه، وبمجرد أن يجف يمكن استخدامه.

نصائح لتنظيف الكوتشي الأبيض سريعا