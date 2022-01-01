“عشاق كرة القدم الإفريقية” استقبال مجانًا تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022 على القمر النايل سات

ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 هذه النسخة التي تقام في الكاميرون، والتي ينتظرها عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية في كافة أنحاء القارة السمراء، حيث تشارك في هذه النسخة عدد كبير من المنتخبات الإفريقية تبعا لمجموعات دور المجموعات في البطولة والتي اعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خلال الفترة الأخيرة، وقد قامت بعض القنوات بالإعلان عن حصولها على حقوق نقل كافة المباريات الخاصة بالبطولة التي تنطلق في شهر يناير، واليكم من خلال هذه السطور تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 على القمر الصناعي النايل سات.

موعد بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون

من المقرر أن يتم انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقامة في الكاميرون بداية من يوم التاسع من شهر يناير، والتي تستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير، ليتم الاعلان عن بطل هذه النسخة الذي يحملها منتخب الجرائر في النسخة الماضية في مصر 2019، وقد تم الاعلان عن كافة مواعيد المباريات الخاصة بدور المجموعات، لتبدأ البطولة بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو في يوم التاسع من شهر يناير.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

تعتبر قناة بي ان سبورت القطرية الفضائية هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، والتي تنقل من خلال القنوات المشفرة من خلال التردد التالي على نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت على نايل سات 11013

من خلال الاستقطاب الافقي،

معدل الترميز 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

ومن أهم القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ما يلي.