نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم الأول 2022 مستمرة في تخفيضات ال50% على الجوالات والكمبيوتر.. عكس الأسواق المنافسة في المقال التالي
عروض جرير اليوم الأول 2022، معظم محركات البحث هذه الأيام تدور جميعها حول العروض التي سيقدمها jarir bookstore مكتبة جرير بمناسبة السنة الجديدة وانتهاء سنة 2021، وذلك لأن عروض وتخفيضات جرير تكون مميز فمن الممكن أن تصل التخفيضات إلى 50% من السعر الأصلي للمنتج، وأغلب هذه التخفيضات تكون على الأجهزة الإلكترونية، واليوم الحديث سيكون عن عروض مكتبة جرير لهذه الأيام نهاية العام.
عروض لابتوب جرير يناير 2022.. تخفيضات وخصومات رهيبة على أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية
تخفيضات جرير مازالت مستمرة
عدد كبير من الناس تسمع عن مكتبات جرير ولكن لا تعمل ما هي وما المنتجات التي تبيعها وأين توجد، مكتبات جرير من اكبر الشركات المساهمة الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة مثل الأجهزة الالكترونية والكهربية وأيضًا الأدوات المدرسية، والمقر الرئيسي لهذه الشركة هي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت في البداية عبارة عن مكتبة صغير للأدوات المدرسية أما الآن فأصبحت أكبر الشركات بالمملكة ولها فروع في جميع أنحاء المملكة.
عرض جرير لأخر أيام السنة 2021 وأول أيام 2022
بمناسبة انتهاء انتهاء عام 2021 وبدء عام جديد 2022 تقدم مجموعة مكتبات جرير بعض التخفيضات على المنتجات الموجودة بها والتي تتمثل فيما يأتي:
- لابتوب جرير كمبيوتر المحمول 2 * 1 من شركة مايكروسوفت اوفيس 2021 بسعر مميز 599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير كتاب التهذيب الإيجابي لفئة المراهقين بسعر خاص فقط 45 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير ميزان ذكي نوعه يوفي سعر مميز 130 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هاتف محمول نوعه آبل آيفون 13 سعته التخزينية 256 جيجا بايت لونه أزرق سعره 5299 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون جوال نوعه آبل آيفون 13 ميني سعته التخزينية 128 جيجا بايت لونه ضوء النجوم سعره 3799 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي ساعة نوعها هواوي جي تي 3 42 بها خاصية دعم الجي بي إس ضمن مجموعة مون فايس تو لونها ذهبي فاتح سعرها 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات ساعة نوعها سامسونج جالكسي وأتش 3 45 بها خاصية دعم الجي بي إس لونها اسود سعرها 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جلاكسي سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 4299 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير كمبيوتر محمول 14 بوصة بسعر 6499 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين تلفزيون اتش دي 75 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير تلفزيون اتش دي 50 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير كمبيوتر محمول 16 بوصة بسعر 999 ريال سعودي.
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