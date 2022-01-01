نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي
أحدث عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعد من أهم الأسواق والهايبر ماكت داخل السعودية ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء الملكة السعودية ليسهل على العميل الحصول على منتجاتة وكل السلع الضرورية فعندما تحتاج شراء كل ما يحتاج المنزل ترغب في مكان يكون بالقرب منك لذالك تسعي أسواق العثيم توفير العديد من الفروع لتسهيل على العملاء ويتميز أيضاً بتوفير كل المنتجات وكل العروض في كل الفروع في نفس الوقت.
عروض أسواق العثيم للعام الجديد في السعودية:
تشمل العروض والخصومات كل الأقسام المتواجدة داخل الهايبر والأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع لتناسب كل الفئات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والخصومات توجد بقسم السلع الغذائية الضرورية كاللحوم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات، والمقبلات وغيرهم، وقسم العناية بالبشرة، والعناية الشخصية، ومستلزمات المطبخ، والأجهزة الكهربائية، وتصل الخصومات في بعض الأوقات ل 50٪ من سعر المنتج كل هذا للحصول على إرضاء جميع العملاء واليوم سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:
أسواق العثيم مستمرة في العروض الأسبوعية وخصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات الغذائية الضرورية والأساسيىة لكل مطبخ والأن سوف نقوم بتناول العروض بالتفصيل كما يلي:-
- أرز هالي سيلا بسمتي عالي الجودة لا غني عنه لعمل اشهي الأطباق السعودي اللذيذة، 10 كيلو السعر للكيس قبل العرض 71.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.
- سكر ابو فهد ناعم الإستمتاع بالعرض بادر بالحصول علية قبل نفاذ الكمية، السعر للكيس 10 كيلو قبل العرض 34.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 28.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج لاتينا طرية 2.5 كجم التنوع في الأطباق المبتكرة ومذاق ممتاز، السعر قبل العرض 61.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.
- أرز الزوادة برمل مزة 10 كجم السعر للكيس قبل العرض 36.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.
- أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي 10 كيلو السعر للكيس قبل العرض 54 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 38.95 ريال سعودي.
- العرض حتى نفاذ الكمية، أرز جودان أبيض لعمل الكبسة السعودي والبرياني بأجود حبة أرز، 10 كجم السعر قبل العرض 36.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.
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