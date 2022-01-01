نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استفيد من عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية من ١ إلى ٤ يناير في المقال التالي
عمر شويل - جدة استفيد من عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية من ١ إلى ٤ يناير - ثقفني
استفيد من عروض لولو، يهنئكم لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية ببداية العام الجديد، ويتمنى لكم بداية رائعة للعام الجديد، ويمكنك الحصول على صفقات مذهلة على المنتجات المنزلية من يوم ١ وحتى يوم ٤ يناير. والمتوفرة حصرياً في متاجر لولو بالمنطقة الشرقية، استفيد من كافة عروض وتخفيضات هايبر لولو السعودية على مجموعة ضخمة من المنتجات الأساسية للمنزل العصري، وأيضاً يقدم عروض أخرى على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية.
استفيد من عروض لولو:
- حقق أكبر استفادة من عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية بمناسبة بداية العام الجديد. واحصل على عرض على ساديا دجاج مجمد وزن 700 جم × 14 بسعر رائع من هايبر لولو بعد التخفيضات المقدمة من لولو هايبر ماركت وهو 85.95 ريال سعودي، بدلا من سعر البيع الأساسي للمنتج قبل التخفيض وهو 157.95 ريال سعودي.
- احصل على كيلو من سمك الباراموندي بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو قبل الخصم. وسعر الكيلو بعد الخصم هو 20.90 ريال سعودي.
- عروض على طماطم ( سوريا / سعودي )، سعر الكيلو داخل أسواق لولو هايبر هو 2.95 ريال سعودي. وهو سعر البيع للعملاء بعد الخصومات المقدمة من لولو. وأما بالنسبة لسعر بيع الكيلو للعملاء قبل الخصومات هو 6.95 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على برسيل مسحوق غسيل وزن 5 كجم متنوع. الحبة بسعر 27.95 ريال سعودي بعد التخفيض بدلاً من سعر البيع قبل التخفيض وهو 34.95 ريال سعودي للحبة.
- أيضا يمكنك الحصول على أرز بسمتي العائلة أبيض هندي وزن 10 كجم بسعر 68.95 ريال سعودي. قبل الخصم وسعر البيع بعد الخصم هو 63.90 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على كل ذك وأكثر فقط من داخل جميع أسواق وفروع لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية. ولكافة عملاء الهايبر بأسعار خيالية.
- اشتري زيت هالة دوار الشمس حجم 1.5 لتر عدد حبتان بسعر البيع الأصلي للعملاء قبل الخصم وهو 29.90 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر البيع لعملاء لولو هايبر ماركت بعد الخصم هو 21.90 ريال سعودي. كما توفر أسواق لولو إمكانية التوصيل المجاني حتى بابا المنزل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ