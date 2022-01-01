نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفاط المطبخ..الحل الفوري للتخلص من الدهون المتراكمة بهذه الخلطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الدهون المتراكمة والأوساخ أحد المشكلات التي تزعج الكثير من السيدات، وعلى وجه الخصوص دهون شفاط المطبخ، لأنها من الدهون العنيدة، بسبب وجود ثنايا به، فضلاً عن ارتفاع مكانه ووجود أجزاء به غير قابلة للفك، وفي هذه المقالة سوف ن قدم لكم طرق تنظيفه بمكونات منزلية سهلة وبسيطة.

وصفات تنظيف شفاط المطبخ

توجد الكثير من الوصفات التي تستخدم في تنظيف شفاط المطبخ، ولكن قبل الشروع في تنظيفه، لابد من التأكد من بعض الأشياء والقيام ببعض الخطوات، ضمان سلامة العملية، وهي:-

فصل التيار الكهربائي بشكل نهائي عن الجهاز. احضار مفك وفك الأجزاء القابلة للفك، مع الحرص على سلامة هذه الأجزاء جيداً. طبق كبير لوضع الأجزاء المُفككة.

الوصفات

الوصفة الأولى

الدقيق

نقوم بوضع كوب كامل من الدقيق على أجزاء شفاط المطبخ، حتى تغطيها بشكل كلي، ثم اتركيها مدة لاتقل عن ساعة كاملة، ثم قومي بتحريك الدقيق وإزالته بالليفة المخصصة لإزالة الدهون، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ثم قومي بتنشيفه جيداً.

الوصفة الثانية

كربونات الصوديوم

من المعروف أن كربونات الصوديوم، من المواد الطبيعية المُذهلة لإزالة الدهون المتراكمة في أي مكان، وذل لأن لها خصائص فوارة، تعمل على الإذابة بشكل فوري، ونستخدم الكربونات عن طريق وضع ملعقتين كبيرتين منها، ثم يوضع على ربع كوب من الخل الأبيض، وربع كوب من الماء المغلي، مضاف إليها ملعقة كبيرة من أي مسحوق تنظيف حُبيبي، ثم نقوم بإذابة المكونات جيداً، ونضعه على الأجزاء المفككة، ونتركها لمدة نصف ساعة، ونشطف بالماء البارد ونجففه.

الوصفة الثالثة

البيكنج باودر

نضع ملعقتين من بيكنج باودر على كوب ماء مغلي، ثم نضع الخليط على الأجزاء، ثم نشطفه.

الوصفة الرابعة

النشادر

نخلط ربع كوب من النشادر، مع لتر من الماء المغلي، ثم نضعها على المروحة والإطار الخارجي، ونشطفها بعد ربع ساعة، ونجففه.

نصائح بشأن الوصفات

عند استخدام وصفات تنظيف شفاط المطبخ، يرجى استخدام قفاز يدوي بلاستيكي، وكمامة من أجل الحفاظ على التنفس بشكل طبيعي، ويرجى استخدامها بمكان مفتوح وليس مغلق، لأنه في بعض الأحيان قد تتسبب في حالة من الاختناق.