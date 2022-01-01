نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات نهاية العام على الجوالات والأجهزة والأدوات المنزلية من أسواق بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات نهاية العام من بنده، تقدم بنده عروض نهاية العام مع تخفيضات وخصومات على العروض الأسبوعية حيث يوجد تخفيضات أكثر من نصف السعر في عروض السلع الغذائية وغيرها كما توفر بنده تخفيضات وخصومات على الجوالات وعدد من أجهزة وأدوات المنزل المختلفة فهذا الأسبوع هو أسبوع التوفير والخصومات الكبري من بنده وهايبر بنده وستكون العروض المقدمة مستمرة معكم حتي الثلاثاء 1 جمادي الثاني 1443 فكل ما عليك هو زيارة أحد فروع الأسواق وستجد كل ما ينقص منزلك.

عروض نهاية العام من بنده على الجوالات والإلكترونيات

تقدم أسواق بنده وهايبر بنده تخفيضات على الجوالات والإلكترونيات المتوفرة في عروضها ومنها:

لمستخدمي جوالات شاومي يوجد شاومي 9 اي وريدمي 10 وريدمي نوت 10 اس بأسعار تبدأ من 349 ريال سعودي وحتي 799 ريال سعودي.

خصم على جوال تي سي ال 10 ال ليكون بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي وجوال تي سي ال 20 بسعر 849 ريال سعودي فقط.

أما عن جوالات فيفواي المتوفرة فيوجد فيفواي 72 وفيفواي 53 اس وفيفواي 20 حيث يوجد على كل منها تخفيضات وخصومات مميزة.

ولمستخدمي جوالات سامسونج يوجد جوال سامسونج أي 52 اس بسعر 1559 ريال سعودي وسامسونج اي 12 بسعر 549 ريال سعودي.

كما أن هناك كابل آيفون وسماعات بلوتوث ماك وسماعات أبل أير بودس وغيرها من الإلكترونيات الخاصة بالجوالات والمقدمة بأقل الأسعار.

عروض أجهزة وأدوات المنزل

توفر أسواق بنده الكثير من مختلف أجهزة وأدوات المنزل المختلفة كأجهزة كهربائية ومجموعة من أدوات المطبخ والتي تقدم عليها المزيد من عروض التوفير ويوجد كرسي شاطئ وكرسي ألومنيوم مع طاولة وبراد كيب كولد 8 لتر وهناك يتوفر المزيد من الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاج إليها العملاء في استخداماتهم اليومية المختلفة حيث تعد أسواق بنده وهايبر بنده أسواق تجارية متكاملة تشمل جميع احتياجات الأسرة.

وبهذا ومن خلال هذا المقال نكون قدمنا لكم العروض المتوفرة داخل أسواق بنده وهايبر بنده على الجوالات والإلكترونيات وأجهزة المنزل الموجودة حتي نفاذ الكمية أو حتي الإعلان عن عروض أسبوعية جديدة.