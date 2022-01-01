شوف عروض بنده الكريسماس هدايا مجانية وخصومات تصل ل 55% خلال شهر يناير 2022

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عروض بنده السعودية، يقدم سوق بنده الخصومات الكبيرة مع العروض القوية والرائعة للغاية التي تختص بمجال التجزئة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعد من إحدى المتاجر التي تختص بمجال البيع من خلال التجزئة الرئيسية التي تتواجد في مناطق الشرق الأوسط، حيث أن الشركة تعتبر من أكبر السلاسل التي أصبحت لديها ما يقرب 200 متجر متواجدين في أربعة وأربعون مدينة تقريبًا بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 75% أقوى خصومات السعودية نهاية العام
عروض بنده السعودية
خصومات بنده على تقديم العروض الكبيرة والقوية والخصومات المذهلة التي يقوم بتوفيرها السوق، كما أن تلك المستحضرات متواجد بالصورة اليومية أو الأسبوعية، حيث أنه نحو مائة وعشرون ألف عاملًا متواجدين في سوق بنده كل سنة، كما أن الشركة أصبحت تتضمن على حوالي أربعة مراكز متخصصة في التوزيعات الرئيسية متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يتواجد به حوالي ستمائة شاحنة من أجل توصيل نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي لهايبر بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 250 مل من زيت الزيتون نوعه عافية بكر الممتاز مع الفلفل يكون بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.
- خصومات بنده 3 + 2 من شبيهة القشطة من النوع بوك مقدار 170 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الكيلو جرام من فخذ الخروف من النوع الأسترالي مع العظام يكون بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من المناديل الخاصة بالوجه لعبوة إعادة التعبئة من النوع سيتي 10 * 180 منديل تكون بسعر 31.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.
- مقدار 10 * 900 جرام للكرتون الواحد من الدجاج نوعه ساديا يكون بسعر 123.95 ريال سعودي بدلًا من 147.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من كاتشب الطماطم نوعه تيفاني عدد 1 + 1 يكون سعرها 9.50 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي.
- سعر المجموعة من حمص بالطحنية من النوع حدائق كاليفورنيا مقدار 8 * 135 جرام تكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
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