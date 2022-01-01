شوف عروض إكسترا 2022 خصومات ولا في الخيال تصل ل 70٪ والفترة محدودة

عروض اكسترا في السعودية واحدة من أكثر العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية هي عروض شركة اكسترا على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والإلكترونيات، حيث تعتبر شركة اكسترا من أكبر الشركات التي تتخصص في هذا المجال تحتوي هذه الشركة على الكثير من الأقسام المختلفة وتقوم الشركة بعمل عروض على هذه الأقسام ليستفيد منها كل العملاء.

عروض اكسترا في السعودية

تقوم شركة اكسترا ببيع كل أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة أيضاً، وتقوم الشركة بتصنيع عدد من الأجهزة الكهربائية الأخرى في المصانع الخاصة بها بأسعار مناسبة لكل الفئات.

وتستخدم الشركة أفضل الخامات في تصنيع هذه الأجهزة الكهربائية، وتقوم الشركة بعرض هذه الأجهزة في الفروع الخاصة، كما يتم إضافة هذه الأجهزة في قائمة العروض التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركة.

عروض اكسترا

خصومات اكسترا سعر أبل أي ماك زي 12 دبليو أبل أم 1 و24 بوصة 16 جيجا 1 تيرا لون أزرق 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 10299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا سعر أبل أي ماك 2021 أبل أم 1 و24 بوصة 256 جيجا بايت لون وردي 5799 ريال سعودي بدلاً من سعر 6199 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر مكنسة وغسيل السجاد هوفر والأرضيات الصلبة 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1459 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا