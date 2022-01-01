شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى خصومات العام الجديد 60% لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يستمر في أن يقوم بتقديم أقوى وأروع العروض مع الخصومات المذهلة والرائعة للغاية اليوم الموافق الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر آخر العام إلى كل الزبائن بهايبر بنده، حيث أن العديد من الأفراد يترقبون هذه العروض وكذلك مع الخصومات الكبيرة المتواجدة في هايبر بنده، كما أن تلك العروض تتضمن على خصومات قوية ورائعة على جميع المستلزمات والمنتجات الغذائية وكذلك الغير غذائية في سوق بنده.

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عروض بنده الأسبوعية

تأسست شركة بنده في سنة 1970، كما أن الشركة أصبحت من الشركات المتخصصة في الأسواق التجارية من أجل بيع المستحضرات الغذائية، بعد ذلك تم انتشارها بشكل كبير حتى صارت من إحدى الشركات المشهورة في تلك المجال عند توافر العديد من المجموعات المتخصصة بصافولا والتي كانت تستحوذها من نهاية القرن العشرين حتى هذا اليوم، كما أن شركة بنده في تلك الفترة صارت لديها حوالي مائتي فرع موزعين في حوالي ثمانية وثلاثون مدينة متواجدين في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من القهوة التركية السوداء تكون 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم الكيلو جرام من الفستق المحمص يكون سعره 59.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية الزبيب الذهبي مقدار كيلو جرام سعره يكون 15.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية 25 جرام من الكرواسون الميني السادة مقدار 10 قطع تكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 25 جرام من الكرواسون بطعم الجبنة مقدار 10 قطع يكون سعره 11.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر العلبة من الكرواسون الميني بطعم الزعتر عدد 10 قطع مقدار 25 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية عدد 10 قطع من الكرواسون الميني بطعم الشوكولاتة مقدار 25 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم