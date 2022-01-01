شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ بمناسبة رأس السنة اقوي خصومات الكريسماس

عروض بنده الأسبوعية عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده متخصص في مجال التجزئة، حيث أن السوق قد يشمل على الكثير من الأعمال القوية والكبيرة وأيضًا مع المجهودات العظيمة والرائعة، وهذا لكي يتم تشييد شركة ناجحة وقوية وكذلك تشمل على أكبر وأقوى العلامات بين جميع المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد مهدت طريقها وذلك من أجل بناء عدة تصورات إيجابية للعديد من العلامات التجارية.

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عروض بنده السعودية

خصومات بنده من الأسواق التي تختص في مجال البيع لكل المنتجات والمستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يكون متوافر به الكثير من المستحضرات والمنتجات التي يتطلبها ويريدها الزبائن، وأيضًا يقوم سوق بنده بتوفير تلك المستحضرات بالأسعار المتناسبة مع جميع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هايبر بنده استطاع أن ينال عدة جوائز أثناء أعوام كثيرة ماضية، كما أن السوق يوفر أقوى وأكبر العروض مع الخصومات الرائعة إلى كافة العملاء.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على 20 * 40 جرام من كيك الشوكولاتة من النوع يمامة غندور للكرتون الواحد يكون سعرها 10.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.

خصومات بنده 300 جرام من شابورة العشرة حبوب حلواني وطحان سعرها يكون 8.95 بدلًا من 10.75 ريال سعودي.

20 * 25 جرام من كوب كيك أمريكانا للكرتون الواحد تكون بسعر 9.50 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الكرتون من الكيك الصغير مقدار 12 * 23 من النوع نحول يكون 6.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

250 مل من كريمة الطبخ نوعها المراعي عدد اثنان قطعة تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية