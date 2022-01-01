شوف عروض لا تُصدق من هايبر بنده على الجوال والاجهزة بمناسبة العام الجديد

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عمر شويل - جدة عروض لا تُصدق من هايبر بنده على الجوال والاجهزة بمناسبة العام الجديد، بدأ عام 2022 واستمرت معه العروض التي لاتنتهي على الهواتف الجوالة وأجهزة المطبخ، فقد أعلن هايبر بنده عبر الموقع الرسمي عن سلسلة جديدة من التخفيضات التي تستمر حتى نفاذ الكمية. وتضمنت عروض بنده جوال سامسونج أي 52 إس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام، ووصل سعره بعد الخصم إلى 1559 ريال بدلاً من 1659 ريال. وتوفر أيضاً سامسونج أي 12 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، ووصل سعره إلى 549 ريال بدلاً من 599 ريال. وتوفر أيضاً الكاتيل 3 اكس 4G سعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلاً من 749 ريال، مع خصم يصل إلى 20٪ ضمن تخفيضات بنده على الجوال.

عروض الجوال هايبر بنده

يتوفر شاومي ريدمي 9 أي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام، وذلك بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 13٪، وتوفر فيفو واي 20 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، وذلك بسعر 599 ريال بدلاً من 669 ريال خصم 11٪. كما توفر جوال فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت، وبلغ سعره 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال ضمن عروض بنده على الجوال مع بداية يناير 2022.

أسعار الهواتف في تخفيضات بنده

توفرت ضمن تخفيضات الجوال في بنده أيضاً فيفو واي 51 4G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام، بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10٪، يتوفر تي سي إل 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 30٪، يتوفر شاومي ريدمي 10 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال.

يتوفر فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18٪. وتوفر شاومي ريدمي نوت 10 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام، وذلك بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16٪. وتوفرت سماعة لاسلكية أو كي بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال بخصم 38٪، كما توفر تي سي إل 10 ال تقنية الجيل الرابع 4G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال بخصم 18٪.

عروض بنده السعودية لأجهزة المطبخ

أما بالنسبة لعروض يناير وتخفيضات أجهزة المطبخ في هايبر بنده، فقد توفرت عصارة سينكور بسعر 209 ريال بدلاً من 259 ريال بخصم يصل إلى 20٪، وتوفر كذلك خلاط كي أون 350 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال بخصم 34٪، كما توفر خلاط يدوي سينكور بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 15٪، وموزع مياه كي أون المميز بسعر 399 ريال بدلاً من 509 ريال مع خصم يصل إلى 22 بالمائة.

توفرت غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 29٪، وقلاية بدون زيت سينكور 2 كيلوغرام بسعر 189 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 48٪. وتوفر فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 365 ريال خصم، ومايكروويف وايت وستنج هاوس سعة 20 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 24٪، بالاضافة إلى عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 439 ريال.