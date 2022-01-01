شوف عروض لولو ماركت الهواتف الذكية والإلكترونية بأسعار مذهلة lulu hypermarket

إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد أو أي جهاز إلكتروني آخر عروض لولو ماركت الجديدة تقدم لك خصومات كبيرة. فللإحتفال بالعام الجديد تحت شعار أهلا 2022 يقدم هايبر لولو أقوى التخفيضات على الجوالات بأنواعها والأجهزة الإلكترونية من أجهزة لاب توب، اكسسوارات الجوال والساعات الذكية وغيرها. تتنوع ماركات الأجهزة المعروضة ما بين منتجات شركة أبل العالمية، سامسونج، شاومي، هواوي، أوبو وهونر

عروض لولو ماركت

يقدم هايبر لولو أقوى الخصومات على هواتف شركة سامسونج العالمية ومن بين الأجهزة المعروضة ببروشور عروض هذا الأسبوع ما يلي.

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريال سعودي عن طلب هاتف سامسونج جالكسي زد فولد قابل للطي مقابل 6499 ريال بدلا من 6799 ريال. سعة الهاتف 256 جيجا بايت، رام 12 جيجا بينما مقاس الشاشة 7.6 بوصة. كاميرا ثلاثية خلفية دقة كل منها 12 ميجا بيكسل ودقة الكاميرا الأمامية 4 جيجا بايت. يدعم شبكات الجيل الخامس ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 ,one ui 3.1.1

جوال سامسونج جالكسي أي 52 إس سعة 128 جيجا بايت. نظام أندرويد 11، مقاس الشاشة 6.5 بوصة، رام 8 جيجا بايت ويحتوي على كاميرا خلفية رباعية وأخرى أمامية لالتقاط صور السيلفي بجودة 32 ميجا بيكسل. سعر الهاتف داخل العرض 1499 ريال بدلا من 1569 ريال يوفر العميل مبلغ سبعين ريال.

جوال سامسونج جالكسي أي 22 سعة 62 جيجا بايت، 4 جيجا رام يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. مقاس الشاشة 6.6 بوصة يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. يدعم شبكات الجيل الخامس. متاح للبيع بسعر 775 ريال.

هايبر لولو