شوف أقوى عروض اكسترا المملكة العربية السعودية أول يناير عروض وخصومات السنة الجديدة

حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة سواء كانت هواتف محمول أو أجهزة كهربائية، فتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50%، فكل ما ترغبون في الحصول عليه من أجهزة ستجدونه لدى اكسترا فهي تعمل فقط من أجل راحة العملاء وتوفير إليهم كل ما يحتاجون.

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية أول يناير على الهواتف المحمول.

حرصت اكسترا على أن تلبي كافة متطلبات عملائها وأن توفر إليهم عروض على أفضل الأنواع من الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي.

عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمولة

عرض على هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود. عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي. عرض على هاتف آبل آيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. عرض على هاتف فيفو واي 20، 2021، 4 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض. عرض على هاتف شاومي ريد مي 10 أس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي. عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

عروض اكسترا السعودي على شاشات التلفزيون

تعتبر شاشات التلفزيون من أكثر الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها في كل منزل وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض على شاشات التلفاز.

عروض اكسترا السعودية على شاشات lcd

عرض على شاشة إل جي 65 بوصة فائقة الوضوح. شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة مع خصم يصل إلى 50%. عرض على شاشة إل جي تلفزيون 55 بوصة مع خصم 55%. شاشة إل جي تلفزيون 86 بوصة مع خصم 63.91%.

عروض أكسترا على الدفايات

يبحث العملاء على أفضل أنواع الدفايات بالتحديد في هذه الأجواء الباردة وإليكم في السطور الآتية أفضل العروض على الدفايات.

احدث عروض اكسترا على الدفايات