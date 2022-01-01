رسائل وعبارات تهنئة العام الجديد للأهل والأصدقاء 2022

يبدأ العام الجديد اليوم وفي تلك المناسبة تبدأ الاحتفالات وتكثر في جميع الأماكن حيث يحتفل العالم بقدوم عام جديد راغبين أن يكتب لهم الخير في ذلك اليوم ويحقق أمانيهم بالإضافة إلي احتفالات الكريسماس التي تعتبر منتشرة في جميع الدول، ويعتبر احتفالات هذا العام مختلفة حيث أصبحت المدن تشبه الأجواء الأوروبية بسبب كثرة الزينة والأنوار حيث تبدو الاحتفالات في غاية الروعة حتى وإن كان الشخص يشاهدها من بعيد أو من خلال الشاشات التلفزيونية وكذلك يتم تبادل الصور عبر مواقع السوشيال ميديا مما يشعر الجميع بالسعادة.

مظاهر الاحتفال بالعام الجديد

مراسم بداية العام الجديد:

في الوطن العربي يتم الاحتفال بجميع المناسبات حيث تعتبر عادات وتقاليد الوطن العربي من أكثر العادات التي تعم البهجة والحب في نفوس الجميع حيث يتم تقدير الناس بعضهم وبعض ويظهر ذلك في الأعياد والافراح بالإضافة إلي الأحزان ومشاركة الناس احزانهم وافراحهم، ويتم تبادل الزيارات بشكل مستمر مما يعزز النفوس الطيبة فلا تعتبر تلك العادات موجودة في أيّ من الدول سوي البلاد العربية وتحديداً مصر ولعل هذه العادات هي التي تشعر الفرد بالتمييز عن غيره، ولكن ضمن الاحتفالات التي اشتركت بها جميع الدول هو الإحتفال برأس السنة الميلادية وتختلف رغبة كل شخص فى الاحتفال، بمعنى أنه يمكن الاحتفال مع الأسرة بطريقة متواضعة بسيطة وكذلك مع الأصدقاء خارج المنزل وغيرهم من طرق الاحتفال.

رسائل وعبارات نصية للاحتفال بالعام الجديد: