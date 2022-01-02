شوف عروض لولو ماركت على الشاشات والإلكترونيات بمناسبة العام الجديد

يقدم لولو هايبر ماركت أحدث عروض لولو ماركت على الشاشات الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة بمناسبة بداية العام الجديد. يسعى هايبر لولو بصفة دائمة إلى تلبية إحتياجات عملائه بإيجاد أحدث السلع بجميع أقسامه. ومن بين أهم المنتجات المعروضة في أقسام lulu hypermarket الشاشات الذكية من العلامات التجارية المختلفة بإختلاف مقاساتها وأسعارها، كما توجد تخفيضات على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات بمختلف أنواعها. وفي هذا المقال نستعرض بعضاً من أهم العروض المتاحة داخل الهايبر.

عروض لولو ماركت

احصل على خصم بقيمة سبعمائة ريال عند شراء شاشة تلفاز سامسونج ألترا اتش دي 58 بوصة مقابل 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال.

اشتري شاشة إل جي الذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة مقابل 3099 ريال بدلاً من 6399 ريال ووفر مبلغ 3300 ريال سعودي.

وفر مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة ريال عند إقتناء شاشة سوني الذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة جوجل مقابل 2999 ريال بدلاً من 8399 ريال. واحصل على توصيل مجاني للجهاز أيضاً.

احصل على توصيل مجاني للمنتج عند طلب شاشة نيكاي مقاس 58 بوصة تلفاز ذكي ألترا اتش دي ليد 58 بوصة يعرض مقابل 1649 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي بفرق سعر قدره خمسمائة وخمسين ريالاً.

شاشة سكاي وورث شاشة أندرويد عالية الوضوح ألترا اتش دي مقاس 65 بوصة بسعر 2599 ريال بدلاً من 3499 ريال. يحصل المشتري على خصم بقيمة تسعمائة ريال سعودي عند شراء هذا الجهاز.

احصل على خصم بقيمة 860 ريال عند شراء شاشة تي سي ال الذكية أندرويد عالية الوضوح. 55 بوصة مقابل 1899 ريال بدلاً من 2759 ريال.

هايبر لولو

استمتع بقيمة الخصم المقدرة ب 250 ريال سعودي عند إقتناء شاشة إيكون ليد 40 بوصة. مقابل 749 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

يقدم لولو هايبر ماركت خصم بقيمة ستمائة ريال سعودي على شاشة ايكون الذكية عالية الوضوح ليد 50 بوصة مقابل 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال.