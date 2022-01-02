شوف آخر عروض مكتبة جرير لشهر يناير 2022 مع خصومات العام الجديد احتفالاً بالأعياد Jarir Offers

آخر عروض مكتبة جرير لشهر يناير 2022 نقدمها لكم حيث تعتبر مكتبة جرير واحدة من أعرق وأفضل المكتبات التي ظهرت مؤخرًا، فهي تحتوي على كافة الأدوات والمعدات الخاصة بالدراسة وكذلك أشياء أخرى متنوعة، حيث يمكنك البدء في شراء الأشياء التي تحلم بها بأسعار مميزة للغاية ولا بديل لها، كما هناك ما تسمى بعروض مكتبة جرير الأسبوعية التي تقدمها المكتبة بجانب عروض أخرى على مدار العام، وبداخل موضوعنا سنتعرف على كافة هذه العروض لاختيار المناسب معكم من بينهم.

آخر عروض مكتبة جرير لشهر يناير 2022

تسوق بداخل مكتبة جرير لتتعرف على أهم عروض المكتبة من الأدوات وأيضًا الهواتف الذكية بجانب معدات الدراسة المتطورة، وتأتي هكذا:

سماعة رأس من النوع ستير سيريس اركتيس بريم بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 529 ريال سعودي.

تليفزيون ال جي أسود 65 بوصة تليفزيون ذكي بدقة k4 وأكثر من ذلك بسعر 5799 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال.

أيفون 13 ميني 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي مع أخذ هدايا بقيمة 460 ريال سعودي.

لاب توب أبل ماك بوك اير 13 إم 1 وذلك بسعر 4899 ريال سعودي فقط لا غير.

كمبيوتر لوحي للأطفال مطبعة للأطفال هواوي بسعر 599 ريال سعودي.

سوار اللياقة البدنية من هواوي باند 6 ذلك بسعر ذلك 199 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

كتاب إلكتروني “من ينال الترقية ومن لا ينالها” بسعر 24.99 ريال سعودي فقط لا غير.

كمبيوتر لوحي آيباد ميني 5 يدعم جميع الشبكات بسعر 2349 ريال سعودي فقط لا غير بدلاً من 2399 ريال.

مميزات مكتبة جرير

لا تضيع فرصة الاستمتاع بجميع عروض مكتبة جرير فهي الأولى من نوعها في هذا المجال، كما أنها تحتوي على العديد من المميزات الأخرى وتأتي بهذا الشكل: