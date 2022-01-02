شوف سنة جديدة مع بنده بعروض التوفير الحصرية لمدة أربع أيام وبخصومات أكثر

مع بداية أول يوم في العام الجديد تقدم بنده وهايبر بنده أروع الصفقات العروض لمدة أربع أيام على منتجات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات العناية الشخصية النسائية للاستمتاع بعناية فائقة لكٍ وللأسرتك وترفع شعار سنة جديدة بأسعار قليلة وتهنئ الجميع بطريقتها الخاصة وتنتظر عملائها بجميع فروعها للتسوق والاستمتاع بأقوي العروض بتشكيلة خيالية ومختلفة ومن أجود أنواع السلع وبأقل الأسعار.

سنة جديدة مع بنده بعروض التوفير الحصرية لمدة أربع أيام وبخصومات أكثر

سنة جديدة مع بنده أحرصي على شراء مقاضيتك الشهرية من عروض منتجات العناية الشخصية واحصلي على القطعة الثانية مجاناً تسري العروض من يوم السبت الموافق 1 من يناير2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 أو حتي نفاذ الكمية بجميع الفروع.

أستمتعي بخصم 50% لمدة ثلاث أيام عند شرائك مجموعة منتجات فاتيكا.

تمتع لمدة أربع أيام عند شراء صابون سائل لليدين مضاد للبكتريا لايفبوي 500 ملل متنوع سعر العلبة 18.95 ريال سعودي.

متوفر سائل تنظيف للدين مضاد البكتريا من جونسون 500 ملل عبوات متنوعة سعر الحبة 14.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال سعودي.

أستمتع برائحة فهم عطرة وأستخدم غسول للفم من ليسترين 250 مل خالي من الكحل أشتري قطعة واحصلي على الأخرة مجاناً 1+1 سعر العرض 47.90 ريال سعودي بدلاً من 47.90 ريال سعودي.

أعتني بنفسك أثناء الدورة الشهرية واستخدمي كيرفري بلس عبوة ميجا 76 فوطة صحية وأشعري براحه عند أستخدامها هذا العرض متنوع سعر القطعة 24.95 ريال سعودي.

احمي نفسك وأحمي عائلتك من الجراثيم المحاطة بهم وأشتري سائل للدين مضاد للبكتريا ديتول 200 مل سعر الحبة 8.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.

سوفي تقدم للنساء عرض التوفير للفوط الصحية رقيقة جنتل عادي بالأجنحة لطيفة على البشرة أشتري قطعة واحصلي على الأخرى مجاناً 1+1 سعر القطعة 19.50 ريال سعودي بدلاً من 39.00 ريال سعودي.

متوفر بالعرض متنوع صابون الاستحمام من ديتول 250 مل سعر الحبة 12.50 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.