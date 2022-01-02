شوف عروض هايبر بنده اليوم 2 يناير 2022 نصف السعر لمدة ثلاث أيام

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم 2 يناير 2022 متنوعة على منتجات كثيرة بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، بدأت العروض منذ أمس السبت الموافق الأول من يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الرابع من يناير، يمكنكم الحصول على تخفيض قيمته نصف السعر على بعض المنتجات الأساسية والحيوية في فروع بنده وهايبر بنده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بهدف توصيل أفضل منتجات بأنسب سعر لكل عملاء هايبر بنده، تابع معي زائرنا الكريم أحدث عروض بنده وهايبر بنده بصفحة واحدة والتي تسري اليوم والغد وحتى الثلاثاء.

عروض هايبر بنده اليوم 2 يناير 2022

ما زالت العروض الأسبوعية لهايبر بنده سارية حتى الآن، ومستمرة أيضاً حتى يوم الثلاثاء القادم، تتجدد العروض أسبوعياً على الكثير من المنتجات التي يحتاج إليها المنزل، بينما جاءت عروض الثلاث أيام لهذا الأسبوع أضخم بمناسبة حلول العام الجديد.

تشمل العروض منتجات الألبان مثل حليب المراعي المجفف عبوة الحجم الكبير بخصم يصل إلى 40 في المائة، إلى جانب كرتونة حليب الصافي كامل الدسم، أيضاً منتجات الشيكولاتة مثل صوص شيكولاتة هيرشيز والذي يمكنكم الحصول عليه مقابل نصف السعر، كذلك بسكويت أوريو بنصف الثمن.

عروض الدقيق الكويتي وهو من أفضل أنواع الدقيق متعدد الاستخدامات، يمكن استخدامه في الخبز والكيك واستخداماتها كثيرة، احصل عليه بخصم كبير، عروض على طماطم رنا الإيطالية واحصل على واحد مجاناً مع كل واحد أي خصم 50 بالمائة أيضاً، تخفيض نصف السعر على البطاطس المقلية من ماركة رويال، كذلك خصم كبير على أرز بسمتي الوليمة احصلي على العبوة الكبيرة 10 كيلو جرام.

منتجات العناية بالبشرة والشعر كذلك حظيت بجانب كبير من الاهتمام، حيث توجد عروض على الكثير من تلك المنتجات مقابل أسعار جيدة، عروض على سائل الاستحمام لوكس ومنتجات الترا دو من جارنييه للعناية بالشعر، تجدون كذلك المزيد من العروض الخاصة داخل فروع بنده وهايبر بنده لكل العملاء المتابعين لأحدث العروض.

أحدث عروض بنده وهايبر بنده بصفحة واحدة

الصور التالية توضح أحدث عروض بنده لمدة ثلاث أيام: