بعد كده مش هترمى زيت القلى تأني... طرق استخدام زيت القلي المستعمل مرة اخرى بجد مدهشة

طرق استخدام زيت القلي المستعمل، كثير من السيدات تعتقد أن زيت القلي يجب التخلص منه بعد استخدام عدة مرات ولا تعلم كيف يمكن الاستفادة منه بدل منه ألقاؤه ولكن يمكن إعادة استخدام زيت القلي بشكلٍ آخر وصناعات أخرى مثل صُنع الصابون وغيره ولذلك تعرفوا معنا على استخدامات زيت القلي.

طرق استخدام زيت القلي المستعمل

زيت القلي له طرق عدة لاستخدامه ومنها:

الطريقة الأولى في استخدام زيت القلي

طريقة تحضير الصابون

بعد أن يتم تخزين كمية من زيت القلي مقدار أربعة لتر أو خمسة.

نضع كمية الماء في الوعاء البلاستيكي ونضع عليه كمية صودا الخبز.

نقوم بتقليب الخليط جيدًا ثم نضع كمية الزيت.

نستمر في التقليب ثم نضيف كمية المعطر ويتم اختيار الرائحة حسب الرغبة.

نحضر عصا خشبية نقوم بتقليب المزيج حتى يتم التجانس تمامًا.

بعد أن يصبح قوام الخليط متماسك وقوامه يشبه قوام العجين نقوم بتقسيمه بالسكين إلى قطع في حجم الصابون ونتركها لعدة أسابيع.

نتفقدها من حين إلى آخر حتى تصبح مثل قطعة الصابون الجاهزة ومن ثم يمكن استخدامها.

الطريقة الثانية لعمل الصابون من زيت القلي

حيثُ يمكن من خلال زيت القلي صُنع الصابون مع عدد من المكونات البسيطة وهي:

مكونات المستخدمة لعمل الصابون من زيت القلي

أربع أكواب من الزيت المقلي المستعمل.

كوب من الدقيق.

مقدار ربع كيلو من البوتاس.

ثلاثة أكواب من الماء.

قوالب سيليكون

طريقة تحضير الصابون من زيت القلي